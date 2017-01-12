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Чемпионат мира. Норвегия переиграла Польшу, Испания сильнее Исландии и другие матчи
13.01.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Группа А
Россия – Япония 39:29 (18:15, 21:14)
Польша – Норвегия 20:22 (10:12, 10:10)
Положение команд: Франция – 2 очка (1 матч), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Польша – 0 (1), Япония – 0 (1), Бразилия – 0 (1).
Группа B
Македония – Тунис 34:30 (13:14, 21:16)
Испания – Исландия 27:21 (10:12, 17:9)
Словения – Ангола 42:25 (22:13, 20:12)
Положение команд: Словения – 2 (1), Испания – 2 (1), Македония – 2 (1), Тунис – 0 (1), Исландия – 0 (1), Ангола – 0 (1).
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Чемпионат мира Группа А Россия – Япония 39:29 (18:15, 21:14) Польша – Норвегия 20:22 (10:12, 10:10) Положение команд: Франция – 2 очка (1 матч), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Польша – 0...
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