﻿ Чемпионат мира. Норвегия переиграла Польшу, Испания сильнее Исландии и другие матчи. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Чемпионат мира. Норвегия переиграла Польшу, Испания сильнее Исландии и другие матчи

13.01.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Чемпионат мира

Группа А

Россия – Япония 39:29 (18:15, 21:14)

Польша – Норвегия 20:22 (10:12, 10:10)

Положение команд: Франция – 2 очка (1 матч), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Польша – 0 (1), Япония – 0 (1), Бразилия – 0 (1).

Группа B

Македония – Тунис 34:30 (13:14, 21:16)

Испания – Исландия 27:21 (10:12, 17:9)

Словения – Ангола  42:25 (22:13, 20:12)

Положение команд: Словения – 2 (1), Испания – 2 (1), Македония – 2 (1), Тунис – 0 (1), Исландия – 0 (1), Ангола – 0 (1).

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чемпионат мира Группа А Россия – Япония 39:29 (18:15, 21:14) Польша – Норвегия 20:22 (10:12, 10:10) Положение команд: Франция – 2 очка (1 матч), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Польша – 0...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дмитрий Денисюк: «Однажды Гончаренко пошел из Мозыря пешком в Хойники»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика