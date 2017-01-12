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Олимпиада-2008 в Пекине больше не самая успешная для белорусов

13.01.2017 08:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 янв — Sputnik. Олимпийские игры 2008 года в Пекине больше не самые успешные для Беларуси — количество наград сократилось с 19 до 13, сообщает Sputnik.

Олимпиада-2008 в Пекине больше не самая успешная для белорусов
© Sputnik Григорий Сысоев
Белорусская толкательница ядра Остапчук лишилась медали ОИ-2008

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты восьми спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, включая трех обладателей золотых медалей, в связи с нарушением антидопинговых правил. Так, свои золотые награды должны вернуть: китайские тяжелоатлетки Цао Лэй, Чэнь Сеся и Лю Чуньхун — допинг-проба показала употребление стимулятора гормона роста GHRP-2 и его метаболита GHRP-2 M2.

С наградой также должна расстаться и белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук (бронза ОИ-2008). В ее анализах обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и тамоксифен. Кроме этого, МОК аннулировал результат еще одной представительницы Беларуси Дарьи Пчельник (метание молота, 4-е место ОИ-2008).

Напомним, Остапчук в 2012 году была лишена золота Олимпиады в Лондоне.

Таким образом, пекинские Игры, считавшиеся самыми успешными в истории Беларуси (4 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), перестали носить этот статус — осталось 13 наград (3, 4 и 6). Ранее своих медалей лишились:

  • Анастасия Новикова (тяжелая атлетика, бронза)
  • Андрей Михневич (толкание ядра, бронза)
  • Андрей Рыбаков (тяжелая атлетика, серебро)
  • Оксана Менькова (метание молота, золото)
  • Наталья Михневич (толкание ядра, серебро)

Теперь самой богатой Олимпиадой для белорусов являются Игры 2000 года в Сиднее.

Ранее МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.

 
Теги: Минск
 
 
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Надежда Остапчук стала очередной представительницей Беларуси, чей допинг-тест дал положительный результат; к слову, легкоатлетка не в первый раз расстается с...

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