|
Олимпиада-2008 в Пекине больше не самая успешная для белорусов
13.01.2017 08:12 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 янв — Sputnik. Олимпийские игры 2008 года в Пекине больше не самые успешные для Беларуси — количество наград сократилось с 19 до 13, сообщает Sputnik.
© Sputnik Григорий Сысоев
Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты восьми спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, включая трех обладателей золотых медалей, в связи с нарушением антидопинговых правил. Так, свои золотые награды должны вернуть: китайские тяжелоатлетки Цао Лэй, Чэнь Сеся и Лю Чуньхун — допинг-проба показала употребление стимулятора гормона роста GHRP-2 и его метаболита GHRP-2 M2.
С наградой также должна расстаться и белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук (бронза ОИ-2008). В ее анализах обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и тамоксифен. Кроме этого, МОК аннулировал результат еще одной представительницы Беларуси Дарьи Пчельник (метание молота, 4-е место ОИ-2008).
Напомним, Остапчук в 2012 году была лишена золота Олимпиады в Лондоне.
Таким образом, пекинские Игры, считавшиеся самыми успешными в истории Беларуси (4 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), перестали носить этот статус — осталось 13 наград (3, 4 и 6). Ранее своих медалей лишились:
Теперь самой богатой Олимпиадой для белорусов являются Игры 2000 года в Сиднее.
Ранее МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Надежда Остапчук стала очередной представительницей Беларуси, чей допинг-тест дал положительный результат; к слову, легкоатлетка не в первый раз расстается с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии