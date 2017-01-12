МИНСК, 12 янв — Sputnik. Олимпийские игры 2008 года в Пекине больше не самые успешные для Беларуси — количество наград сократилось с 19 до 13, сообщает Sputnik.



© Sputnik Григорий Сысоев Белорусская толкательница ядра Остапчук лишилась медали ОИ-2008

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб аннулировал результаты восьми спортсменов, выступавших на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, включая трех обладателей золотых медалей, в связи с нарушением антидопинговых правил. Так, свои золотые награды должны вернуть: китайские тяжелоатлетки Цао Лэй, Чэнь Сеся и Лю Чуньхун — допинг-проба показала употребление стимулятора гормона роста GHRP-2 и его метаболита GHRP-2 M2.

С наградой также должна расстаться и белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук (бронза ОИ-2008). В ее анализах обнаружены запрещенные вещества дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и тамоксифен. Кроме этого, МОК аннулировал результат еще одной представительницы Беларуси Дарьи Пчельник (метание молота, 4-е место ОИ-2008).

Напомним, Остапчук в 2012 году была лишена золота Олимпиады в Лондоне.

Таким образом, пекинские Игры, считавшиеся самыми успешными в истории Беларуси (4 золотых, 5 серебряных и 10 бронзовых медалей), перестали носить этот статус — осталось 13 наград (3, 4 и 6). Ранее своих медалей лишились:

Анастасия Новикова (тяжелая атлетика, бронза)

Андрей Михневич (толкание ядра, бронза)

Андрей Рыбаков (тяжелая атлетика, серебро)

Оксана Менькова (метание молота, золото)

Наталья Михневич (толкание ядра, серебро)

Теперь самой богатой Олимпиадой для белорусов являются Игры 2000 года в Сиднее.

Ранее МОК провел две волны перепроверок допинг-проб, взятых на Олимпийских играх в Пекине (2008 год) и Лондоне (2012). Всего было перепроверено 1243 пробы, 98 из которых (60 пекинских и 38 лондонских) оказались положительными.