|
Брессан перешел в португальский «Шавеш»
13.01.2017 08:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Беларуси Реннан Брессан перешел в португальский «Шавеш».
Контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
После 16 туров «Шавеш» располагается на 7-м месте в таблице чемпионата Португалии.
Отметим, ранее в чемпионате Португалии Брессан выступал в составе «Риу Аве».
Фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник сборной Беларуси Реннан Брессан перешел в португальский «Шавеш».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии