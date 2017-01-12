Кратко резюмируя итоги состоявшихся в Рупольдинге эстафет, констатируем: парадокс конкурировал с парадоксом. В среду белорусские парни произвели неожиданно выгодное впечатление своими скоростями на дистанции, однако снайперская незадачливость Елетнова — 3 штрафных круга на "стойке" — похоронили надежды на приличное место . Тем не менее, даже 16-я позиция оказалась воспринята с позитивом: зашевелились!

В четверг белорусские дамы финишировали на восьмом месте , но настроение "подгуляло" разочарованием. "То ли видится, то ли кажется, то ли старый колдун куражится", — как говорилось в сказке "Морозко". Все потому, что Писарева и Домрачева создали задел для участия в цветочной церемонии, но Кривко ни в стрельбе, ни в скорости лыжного хода комплиментов не заслужила. Вот так женщины скорее расстроили, чем порадовали.

Парадокс, но логичный: кому многое дано, с того и спрос больший. Увы, "цветы" были рядом, но мы их уронили, словно романтический акробат Мистер Х. Не на песок, а на снег, но какая разница?!

Экспериментальная расстановка

Конечно, надо понимать, с кем Кривко соперничала на заключительном этапе — все асы. Но то, что она, например, уступила, причем много, шведке Магнуссон, заставляет, во-первых, забеспокоиться о физическом и функциональном состоянии Ирины, болевшей перед Новым годом, а во-вторых, сомневаться в целесообразности ее использования в качестве финишера.

Впрочем, надо понимать, что этот тренерский ход — оперативная необходимость. Каноническим вариантом является следующая версия на олимпийский Пьенчан: Скардино — Кривко — Писарева — Домрачева. Но сегодня, когда Дарья еще только набирает соревновательные обороты, та же Людмила Калинчик, выступившая в роли авторитетного эксперта, финишером видела именно Ирину.

Правда, двукратный призер чемпионатов мира предполагала, что Домрачева, а не Писарева будет принимать эстафету от Скардино. Наставники решили по-своему и не ошиблись. И никакого диктата, в чем уверила Скардино: "Нас никто не ставит перед фактом. Дескать, бежишь такой-то этап — и точка. Тренеры учитывают мнение спортсменов. В эстафетах это принято. Ведь порой случаются самоотводы".

Смысл идеи Юрия Альберса и Федора Свободы заключался в том, чтобы у Домрачевой была возможность улучшить белорусские перспективы в случае гипотетической неудачи Писаревой. Но в итоге и Надежда, и Дарья выступили на крепкий зачет. Писарева держала свой темп лыжного хода, а самое главное, прекрасно отработала на огневых рубежах — 10 из 10! Кроме того, важно, что она выдержала психологически — не струсила под грузом навязчиво-неприятных воспоминаний. Ведь год назад в ходе эстафеты в Рупольдинге она, будучи лидером, фактически остановилась. Хотела сойти с дистанции и только силой увещеваний Владимира Королькевича доковыляла до финиша.

После чего ее сезон завершился, и началось лечение сердечной болезни, причем не той, что рифмуется со словом "морковь". Настоящей, потребовавшей даже операции. Поэтому в четверг Писарева проявила мужество: "Мне радостно! Во-первых, сделала заявку на сохранение места в эстафетном квартете. Доказала, что могу оправдывать тренерское доверие. Во-вторых, проклятие Рупольдинга, которое надо мной довлело, снято".

Домрачева, порадовавшая почти восстановленным фирменным стилем лыжного хода, дала понять: полноценная нагрузка оправдана. Но и сомневаться, как Калинчик, еще актуально: "Признаться, перед стартом эстафеты думала: надо ли использовать в ней Дарью? Можно ведь и беречь молодую маму. Впереди тот же Антхольц в Альпах, а до чемпионата мира есть время, чтобы хорошо "поскоростить". Но наставникам, как говорят в спорте, виднее. Это они строят стратегию подготовки, определяя тренировочный процесс".

Более того, когда Домрачева, пусть и с приключениями, но закрыла восемью патронами пять мишеней на "стойке", показались весьма актуальными следующие слова Калинчик: "Рупольдинг благодаря своей быстрой трассе всегда преподносил много сюрпризов. В эстафете, например, и женская сборная Румынии "заезжала" в цветочную церемонию". Белорускам ныне не удалось повторить балканский прорыв. Но не всегда ведь нас будет водить судьба по кривой!

Настоящие болезни — это проблема

И не всегда Скардино, поднаторевшая в роли застрельщицы, оплошает в своей миссии. Надежде это несвойственно. Но в Рупольдинге ее стартовый этап не сложился. Пока была быстра — промахивалась (три дополнительных патрона для такого снайпера — перебор), а на последнем круге "капнула", потеряла скорость. Но это тоже объяснимо! Только немки и норвежки после болезней крепчают на глазах, словно нет у них лучшего средства подготовки, чем открыть больничный лист.

У белорусок не так, что подтвердила своей репликой Калинчик: "Признаться, даже итоги массового старта в Оберхофе, в котором Надежда вернулась в гонки, меня приятно удивили. Настраивалась на худшее. Пропуск шести тренировочных дней — это много. Особенно в период между последним декабрьским и первым январским этапами".

Поэтому и на Скардино сегодня распространяются слова Домрачевой: "Никаких выводов! Пока их делать рано. Идет процесс накопления соревновательной практики, втягивание в состязательную атмосферу". Надежда только злее будет. По-хорошему, по спортивному, но злее. Ведь в чем смысл реванша? Проигравший никогда не забывает. Забывчивость — удел победителей.

Не стреляйте в пианиста!

Вот и Елетнов наверняка проникнется тем конфузом, что приключился с ним на "стойке" в Рупольдинге. Ничего и никогда нельзя забыть со словами "давайте двигаться вперед, закопав прежние фиаско". Ибо завтра всегда рождается вчера. Это Роману наука. Возможно, он переборщил со скоростью, а скорее всего, психологически распалил себя сверх всякой меры.

Тот же Воробей аналогично "подвис" на втором огневом рубеже, но взял себя в руки, избежав штрафных кругов. У Елетнова случился эмоциональный перехлест. Надо быть хладнокровнее. Ведь когда предлагают раздеться по пояс, важно уточнить — снизу или сверху.

Благо наши ребята могут все, если не поддаются ажиотажным настроениям. Пример Чепелина на последнем этапе очень показателен: ничего не довлело, как следствие — очень хорошее выступление Владимира со всех профессиональных точек зрения. И если парни возьмут себя в руки, да еще ежовыми рукавицами, то слова циничного комментатора "Ромео и Джульетты", открывающего пьесу фразой: "Не волнуйтесь — все закончится плохо, но пока они об этом не знают", им уже никто не адресует.