МИНСК, 12 янв — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Юность-Минск" Михаил Захаров ввязался в драку с хоккеистами "Гомеля", сообщает Sputnik.

Накануне на "Чижоовка-Арене" состоялся поединок Экстралиги между минской "Юностью" и "Гомель". Победу в матче праздновали хозяева со счетом 4:2.

В третьем периоде, когда счет на табло был 3:2, между игроками произошла драка. На видео, как хоккеист "Гомеля" Евгений Горанин стянул майку с соперника Александра Абакунчика и бил его, игрок "Юности" ничем ответить не мог. В этот момент за своего подопечного заступился Захаров, на которого с кулаками полез Дмитрий Заламай. Арбитры приняли решение наказать главного тренера двумя минутами штрафа.

"Просто судьям надо было раньше прекратить драку — как только майка была натянута на голову. Наш игрок пропустил много ударов. Поэтому я и схватил его, оттащил. Противник выиграл этот бой", — прокомментировал эпизод Захаров, слова которого приводит пресс-служба "Юности" .

Минская "Юность" лидирует в Экстралиге — у подопечных Захарова 30 очков, "Гомель" отстает на 20 баллов и занимает четвертую строчку.