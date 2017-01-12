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Australian Open. Квалификация. Второй круг. Саснович против Гонсалвеш, Соболенко выбыла
13.01.2017 09:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Квалификация
Первый круг
Александра Саснович (Беларусь, 5) — Паула Кристина Гонсалвеш (Бразилия)
Арина Соболенко (Беларусь) — Фанчжоу Лю (Киатй) 5:7, 6:3, 4:6
Вера Лапко (Беларусь, WC) — Онс Жабер (Тунис)
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Australian Open Мельбурн, Австралия 16 – 29 января 2017 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 австралийских долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд...
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