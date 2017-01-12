Глава БФГ Владимир Коноплев отметил заслуги Сергея Рутенко.

«Уже неоднократно говорил: Рутенко и Шевцов — два человека, которые вывели сборную Беларуси на новый уровень. А ведь когда пришел в гандбол, даже не знал, что есть такой Рутенко. Он был где-то далеко-далеко. Гражданин мира. И ему предлагали условия гораздо лучшие наших — в Словении, Испании. Но он остался патриотом. Сейчас, естественно, это большая потеря для сборной. Об этом говорит и Юрий Шевцов. Рутенко ведь не только играл, но и поддерживал партнеров, помогал тренерам.

Буду просить, чтобы он и дальше оставался своеобразным советником. Может, и в федерации придумаем для него какой-нибудь пост, чтобы вместе работать на общественных началах. Естественно, я его никуда не отпущу.

Скажу вот о чем. Как настоящий мужчина, в Катаре Сергей просто не позволил себя наклонить. Сергей не рассказал, но клубный тренер так расстроился, что хотел уехать вслед за ним. А еще у Рутенко очень интересное направление в дальнейшей работе. Самое главное: все, что заработал, он вкладывает в дело на родине. Проект будет осуществляться в нашей стране. Это то новое, чего у нас пока нет», – сказал Коноплев.