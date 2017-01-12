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Гандбол: матч Беларусь – Чили покажут в прямом эфире
13.01.2017 09:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв — Sputnik. Гандбольный поединок предварительного раунда Чемпионата мира между Беларусью и Чили белорусские болельщики увидят в прямом эфире, сообщает Sputnik.
© Фото: Официальный сайт ЧЕ по гандболу
В пятницу, 13 января, во французском Руане мужская сборная Беларуси по гандболу проведет своей первый поединок — соперниками подопечных Юрия Шевцова станут чилийцы.
Поединок начнется в 15:55, в прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 5".
К слову, белорусы и чилийцы встречались на ЧМ-2015 в Катаре. Тогда дружина Шевцова была сильнее — 34:23.
Белорусам в рамках предварительного раунда предстоит провести еще четыре матча:
Составы остальных предварительных групп:
По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.
Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии мирового первенства. В 1995 году в Исландии под руководством легендарного Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников.
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На старте группового этапа Чемпионата мира-2017 во Франции сборная Беларуси встретится с командой Чили; для белорусов это четвертое планетарное первенство.
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