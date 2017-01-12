﻿ Гандбол: матч Беларусь – Чили покажут в прямом эфире. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Гандбол: матч Беларусь – Чили покажут в прямом эфире

13.01.2017 09:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 янв — Sputnik. Гандбольный поединок предварительного раунда Чемпионата мира между Беларусью и Чили белорусские болельщики увидят в прямом эфире, сообщает Sputnik.

Гандбол: матч Беларусь – Чили покажут в прямом эфире
© Фото: Официальный сайт ЧЕ по гандболу
Сергей Рутенко: на ЧМ-2017 буду болеть только за белорусов

В пятницу, 13 января, во французском Руане мужская сборная Беларуси по гандболу проведет своей первый поединок — соперниками подопечных Юрия Шевцова станут чилийцы.

Поединок начнется в 15:55, в прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 5".

К слову, белорусы и чилийцы встречались на ЧМ-2015 в Катаре. Тогда дружина Шевцова была сильнее — 34:23.

Белорусам в рамках предварительного раунда предстоит провести еще четыре матча:

  • 15 января     Саудовская Аравия — Беларусь (22:40)
  • 16 января     Хорватия — Беларусь (22:40)
  • 18 января     Беларусь — Германия (19:40)
  • 20 января     Беларусь — Венгрия (22:40)

Составы остальных предварительных групп:

  • А- Франция, Польша, Норвегия, Бразилия, Япония, Россия
  • В- Испания, Исландия, Словения, Македония, Тунис, Ангола
  • D- Дания, Швеция, Аргентина, Египет, Катар, Бахрейн

По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии мирового первенства. В 1995 году в Исландии под руководством легендарного Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На старте группового этапа Чемпионата мира-2017 во Франции сборная Беларуси встретится с командой Чили; для белорусов это четвертое планетарное первенство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Коноплев: «Как настоящий мужчина, в Катаре Сергей просто не позволил себя наклонить»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика