МИНСК, 13 янв — Sputnik. Гандбольный поединок предварительного раунда Чемпионата мира между Беларусью и Чили белорусские болельщики увидят в прямом эфире, сообщает Sputnik.



© Фото: Официальный сайт ЧЕ по гандболу Сергей Рутенко: на ЧМ-2017 буду болеть только за белорусов

В пятницу, 13 января, во французском Руане мужская сборная Беларуси по гандболу проведет своей первый поединок — соперниками подопечных Юрия Шевцова станут чилийцы.

Поединок начнется в 15:55, в прямом эфире его покажет телеканал "Беларусь 5".

К слову, белорусы и чилийцы встречались на ЧМ-2015 в Катаре. Тогда дружина Шевцова была сильнее — 34:23.

Белорусам в рамках предварительного раунда предстоит провести еще четыре матча:

15 января Саудовская Аравия — Беларусь (22:40)

16 января Хорватия — Беларусь (22:40)

18 января Беларусь — Германия (19:40)

20 января Беларусь — Венгрия (22:40)

Составы остальных предварительных групп:

А- Франция, Польша, Норвегия, Бразилия, Япония, Россия

В- Испания, Исландия, Словения, Македония, Тунис, Ангола

D- Дания, Швеция, Аргентина, Египет, Катар, Бахрейн

По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Белорусские гандболисты в четвертый раз сыграют в финальной стадии мирового первенства. В 1995 году в Исландии под руководством легендарного Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников.