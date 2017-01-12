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КамАЗ Николаева выиграл 10-й этап "Дакара", два МАЗа – в ТОП-6

13.01.2017 10:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Экипаж российской команды "КАМАЗ-МАСТЕР" Эдуарда Николаева выиграл в зачете грузовиков десятый этап ралли-рейда "Дакар", который проходит в Южной Америке.

Как свидетельствуют данные организаторов гонки, КамАЗ победителя преодолел 448-километровый спецучасток за пять часов, 33 минуты и шесть секунд, следом финишировали еще два российских экипажа — Дмитрия Сотникова и Айрата Мардеева.

Лучшим из белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" на спецучастке был камион Сергея Вязовича — 511-й завершил спецучасток вслед за тремя КамАЗами. Александр Василевский финишировал шестым — его и МАЗ руководителя команды разделила Tatra чеха Алеша Лопрайса. МАЗ новичка "Дакара", Алексея Вишневского, отсутствует в финишном протоколе.

Итоговый зачет грузовиков после десятого этапа возглавляет Николаев, на втором месте — его напарник по команде Сотников, третье место удерживает голландец Жерар де Рой на Iveco, завершивший спецучасток гонки седьмым. МАЗ Василевского занимает седьмую строчку, экипаж Вязовича — 13-ю.

В зачете внедорожников лидерство захватил француз Стефан Петерансель, несмотря на инцидент со словенским мотоциклистом, случившийся в ходе десятого этапа. Еще один представитель команды Peugeot, французский гонщик Себастьян Леб, занимает вторую позицию, третий — француз Сириль Депре.

В зачете мотоциклов лидер по-прежнему британец Сэм Сандерленд на KTM, его ближайшими преследователями стали австриец Маттиас Уокнер и испанец Жерар Фаррес Гуэлл (оба на мотоциклах KTM). Бессменный лидер зачета квадроциклов на протяжении нескольких этапов — россиянин Сергей Карякин, на второй строчке — чилиец Игнасио Кассаль, третье место у француза Акселя Дютри (все трое — на квадроциклах Yamaha).

11-й, предпоследний этап ралли-рейда пройдет между аргентинскими городами Сан-Хуан и Рио Куарто.

 
Теги: Минск
 
 
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В итоговой классификации экипаж Василевского расположился на седьмой позиции, Вязович занимает 13-е место.

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