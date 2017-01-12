Спортивный телеканал «Беларусь 5» достиг договоренности о сотрудничестве с белорусскими гандболистами на матчах мирового чемпионата, который стартовал во Франции.

Руководитель «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о сотрудничестве.

«Шестикратный обладатель гандбольного Кубка чемпионов Сергей Рутенко, двукратный вице-чемпион «SEHA-Газпром лиги» Дмитрий Никуленков, а также легендарный игрок сборной Беларуси и столичного СКА Андрей Крайнов во время мирового гандбольного форума станут сокомментаторами яркого спортивного зрелища на телеканале «Беларусь 5», — сказал Булацкий.

13 января белорусы проведут первый поединок, матч прокомментируют Сергей Мацкевич и Андрей Крайнов. Начало прямой трансляции в 15.55.

На групповой стадии чемпионата мира по гандболу сборная Беларуси сыграет с командами Чили, Саудовской Аравии, Германии, Хорватии и Венгрии. Все эти матчи в прямом эфире покажет «Беларусь 5». Также в сетке вещания спортивного телеканала медиахолдинга запланированы игры стадии плей-офф, матч за третье место и финал соревнований.