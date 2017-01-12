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Сергей Рутенко, Никуленков и Крайнов будут комментировать матчи чемпионата мира на «Беларусь 5»
13.01.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Спортивный телеканал «Беларусь 5» достиг договоренности о сотрудничестве с белорусскими гандболистами на матчах мирового чемпионата, который стартовал во Франции.
Руководитель «Беларусь 5» Павел Булацкий рассказал о сотрудничестве.
«Шестикратный обладатель гандбольного Кубка чемпионов Сергей Рутенко, двукратный вице-чемпион «SEHA-Газпром лиги» Дмитрий Никуленков, а также легендарный игрок сборной Беларуси и столичного СКА Андрей Крайнов во время мирового гандбольного форума станут сокомментаторами яркого спортивного зрелища на телеканале «Беларусь 5», — сказал Булацкий.
13 января белорусы проведут первый поединок, матч прокомментируют Сергей Мацкевич и Андрей Крайнов. Начало прямой трансляции в 15.55.
На групповой стадии чемпионата мира по гандболу сборная Беларуси сыграет с командами Чили, Саудовской Аравии, Германии, Хорватии и Венгрии. Все эти матчи в прямом эфире покажет «Беларусь 5». Также в сетке вещания спортивного телеканала медиахолдинга запланированы игры стадии плей-офф, матч за третье место и финал соревнований.
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Спортивный телеканал «Беларусь 5» достиг договоренности о сотрудничестве с белорусскими гандболистами на матчах мирового чемпионата, который стартовал во...
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