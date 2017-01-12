В Гродно состоялось заседание представителей ФХБ, руководителей Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и ХК «Неман».

В ходе заседания было окончательно согласовано решение о проведении матчей международного турнира «Европейский хоккейный вызов» с участием сборных Беларуси и Швеции на льду Ледового дворца спорта города Гродно.

Расписание матчей:

21 апреля 2017 года (Пятница):

19:00 – Беларусь – Швеция

22 апреля 2017 года (Суббота):

17:00 – Беларусь – Швеция.