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Еврочеллендж. 21 и 22 апреля Беларусь сыграет со Швецией в Гродно
13.01.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Гродно состоялось заседание представителей ФХБ, руководителей Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и ХК «Неман».
В ходе заседания было окончательно согласовано решение о проведении матчей международного турнира «Европейский хоккейный вызов» с участием сборных Беларуси и Швеции на льду Ледового дворца спорта города Гродно.
Расписание матчей:
21 апреля 2017 года (Пятница):
19:00 – Беларусь – Швеция
22 апреля 2017 года (Суббота):
17:00 – Беларусь – Швеция.
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В Гродно состоялось заседание представителей ФХБ, руководителей Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского центра олимпийского резерва по...
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