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Еврочеллендж. 21 и 22 апреля Беларусь сыграет со Швецией в Гродно

13.01.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Гродно состоялось заседание представителей ФХБ, руководителей Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского центра олимпийского резерва по хоккею с шайбой и ХК «Неман».

В ходе заседания было окончательно согласовано решение о проведении матчей  международного турнира «Европейский хоккейный вызов» с участием  сборных Беларуси и Швеции на льду Ледового дворца спорта города Гродно.

Расписание матчей:

21 апреля 2017 года (Пятница):

19:00 – Беларусь – Швеция

22 апреля 2017 года (Суббота):

17:00 – Беларусь – Швеция.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно состоялось заседание представителей ФХБ, руководителей Гродненского областного исполнительного комитета, Гродненского центра олимпийского резерва по...

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