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Александр Ермакович: «Стажировка и общение с тренерским штабом «РБ Лейпцига» дали немало пищи для размышления»
13.01.2017 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о стажировке в «Лейпциге».
«Любой подобный опыт позволяет сверить курсы с европейскими коллегами, подумать как над общей концепцией тренировочного процесса, так и над конкретными деталями, перенять какие-то упражнения. В этом плане стажировка и общение с тренерским штабом Ральфа Хазенхюттля дали немало пищи для размышления», – сказал Ермакович.
Напомним, тренеры БАТЭ Александр Ермакович, Алексей Бага и Александр Лисовский прошли стажировку в «РБ Лейпциг».
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Александр Ермакович: «Стажировка и общение с тренерским штабом «РБ Лейпцига» дали немало пищи для размышления»
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о стажировке в «Лейпциге».
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