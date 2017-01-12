Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович рассказал о стажировке в «Лейпциге».

«Любой подобный опыт позволяет сверить курсы с европейскими коллегами, подумать как над общей концепцией тренировочного процесса, так и над конкретными деталями, перенять какие-то упражнения. В этом плане стажировка и общение с тренерским штабом Ральфа Хазенхюттля дали немало пищи для размышления», – сказал Ермакович.

Напомним, тренеры БАТЭ Александр Ермакович, Алексей Бага и Александр Лисовский прошли стажировку в «РБ Лейпциг».