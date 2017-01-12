Как стало известно Tribuna.com, «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Тобола» и борной Казахстана Сергею Хижниченко.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 10 мячей в 28 матчах чемпионата Казахстана. За сборную провел 39 матчей и забил 8 мячей.

Напомним, что Хижниченко, выступая за карагандинский «Шахтер», забил в ворота БАТЭ в 2013 году в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов