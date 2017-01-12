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«Шахтер» проявляет интерес к форварду сборной Казахстана Хижниченко
13.01.2017 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Тобола» и борной Казахстана Сергею Хижниченко.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий забил 10 мячей в 28 матчах чемпионата Казахстана. За сборную провел 39 матчей и забил 8 мячей.
Напомним, что Хижниченко, выступая за карагандинский «Шахтер», забил в ворота БАТЭ в 2013 году в рамках матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
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Как стало известно Tribuna.com, «Шахтер» проявляет интерес к форварду «Тобола» и борной Казахстана Сергею Хижниченко.
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