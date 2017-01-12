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Чемпионат мира. Групповой этап. Беларусь против Чили и другие матчи
13.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат мира
Группа С
Беларусь – Чили
13 января, 16.00
Германия – Венгрия
13 января, 19.45
Хорватия – Саудовская Аравия
13 января, 22.45
Группа D
Катар – Египет
13 января, 16.00
Швеция – Бахрейн
13 января, 19.45
Дания – Аргентина
13 января, 22.45
Группа А
Япония – Франция
13 января, 19.45
Положение команд: Франция – 2 очка (1 матч), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Польша – 0 (1), Япония – 0 (1), Бразилия – 0 (1).
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Чемпионат мира Группа С Беларусь – Чили 13 января, 16.00 Германия – Венгрия 13 января, 19.45 Хорватия – Саудовская Аравия 13 января, 22.45 Группа D Катар – Египет 13 января, 16.00...
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