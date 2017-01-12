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Чемпионат мира. Групповой этап. Беларусь против Чили и другие матчи

13.01.2017 10:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат мира

Группа С

Беларусь – Чили

13 января, 16.00

Германия – Венгрия

13 января, 19.45

Хорватия – Саудовская Аравия

13 января, 22.45

Группа D

Катар – Египет

13 января, 16.00

Швеция – Бахрейн

13 января, 19.45

Дания – Аргентина

13 января, 22.45

Группа А

Япония – Франция

13 января, 19.45

Положение команд: Франция – 2 очка (1 матч), Россия – 2 (1), Норвегия – 2 (1), Польша – 0 (1), Япония – 0 (1), Бразилия – 0 (1).

 
 
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Чемпионат мира Группа С Беларусь – Чили 13 января, 16.00 Германия – Венгрия 13 января, 19.45 Хорватия – Саудовская Аравия 13 января, 22.45 Группа D Катар – Египет 13 января, 16.00...

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