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Дакар. Этап 10. Николаев выиграл, Вязович – 4-й, Василевский – 6-й
13.01.2017 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Дакар-2017
Этап 10
12 января 2017 года
Грузовики
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 5:33.06
2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +0:07:01
3. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:07.41
4. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +0:12.51...
6. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0.22.51
Положение после этапа 10
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 23:27.12
2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +0:05.15
3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +0:24.17
...7. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +2:03.31
...13. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +3:37.40...
Мотоциклы
1. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») – 5:49.45
2. Стефан Свитко (Словакия, «КТМ») +0:00.24
3. Франко Каими (Аргентина, «Хонда») +0:03.48
Положение после этапа 10
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») – 28:07.59
2. Маттиас Валькнер (Австрия, «КТМ») +0:30.01
3. Жерар Фаррес Гель (Испания, «КТМ») +0:38.43
Квадроциклы
1. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») – 6:52.43
2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +0:10.46
3. Сантьяго Хансен (Аргентина, «Хонда») +1:26.46
Положение после этапа 10
1. Сергей Карякин (Россия, «Ямаха») – 34:38.33
2. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») +0:21.05
3. Аксель Дютри (Франция, «Ямаха») +3:06.51
Внедорожники
1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») – 4:47.00
2. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») +0:07.28
3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, «Пежо») +0:10.01
Положение после этапа 10
1. Стефан Петерансель / Жан-Поль Коттре (Франция, «Пежо») – 24:58.43
2. Себастьян Леб / Даниэль Элена (Франция / Монако, «Пежо») +0:05.50
3. Сириль Депре / Давид Кастера (Франция, «Пежо») +0:25.40
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Дакар-2017 Этап 10 12 января 2017 года Грузовики 1.
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