Рупольдинг, Германия. Спринт

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Кубок мира. Спринт. Елетнов стартует 7-м, Йоханнес Бо – 16-м, Чепелин – 48-м, Мартен Фуркад – 60-м
13.01.2017 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
13 января в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет мужская спринтерская гонка. В составе белорусской команды выступят Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин и Дмитрий Абашев.
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