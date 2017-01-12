﻿ Кубок мира. Спринт. Елетнов стартует 7-м, Йоханнес Бо – 16-м, Чепелин – 48-м, Мартен Фуркад – 60-м. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кубок мира. Спринт. Елетнов стартует 7-м, Йоханнес Бо – 16-м, Чепелин – 48-м, Мартен Фуркад – 60-м

13.01.2017 11:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

13 января в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет мужская спринтерская гонка. В составе белорусской команды выступят Роман Елетнов, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин и Дмитрий Абашев.

Дата проведения
13 января, 16.45
Онлайн гонки

Рупольдинг, Германия. Спринт

Стартовый лист

1  Рассел Карие
2  Кристиан Гоу
3  Томаш Хасилла
4  Серафин Вистнер
5  Владимир Семаков
6  Феликс Лейтнер
7  Роман Елетнов
8  Антон Синапов
9  Йеспер Нелин
10  Ларс Хельге Биркеланд
11  Сергей Семенов
12  Мартин Отченаш
13  Уле Эйнар Бьорндален
14  Антон Бабиков
15  Владимир Илиев
16  Йоханнес Бо
17  Гжегож Гузик
18  Ярослав Соукуп
19  Лукас Хофер
20  Туомас Гренман
21  Тим Берк
22  Бенджамин Вегер
23  Дмитрий Пидручный
24  Симон Фуркад
25  Эмиль Хегле Свенсен
26  Доминик Ландертингер
27  Юлиан Эберхард
28   Михаэль Реш
29  Бенедикт Долль
30  Дмитрий Малышко
31  Эрик Лессер
32  Корнел Пукьяну
33  Андрей Расторгуев
34  Скотт Гоу
35  Себастьян Самуэльссон
36  Сергей Бочарников
37  Кресимир Црнкович
38  Клемен Бауэр
39  Матеуш Яник
40  Олли Хииденсало
41  Джузеппе Монтелло
42  Илмарс Брицис
43  Яков Фак
44  Давид Коматц
45  Артем Прима
46  Калев Эрмитс
47  Маттиас Бишл
48  Владимир Чепелин
49  Ин-Бок Ли
50  Даниэль Мезотич
51  Красимир Анев
52  Доминик Виндиш
53  Матвей Елисеев
54  Эдин Ходжич
55  Витаутас Строля
56  Ондржей Моравец
57  Томас Каукенас
58  Ян Савицкий
59  Матей Казар
60  Мартен Фуркад
61  Рене Захна
62  Рок Трсан
63  Апостолос Ангелис
64  Хенрик Л’Абе Лунн
65  Жан-Гийом Беатрикс
66  Симон Шемп
67  Скотт Диксон
68  Антон Пантов
69  Антон Шипулин
70  Максим Цветков
71  Михал Крчмар
72  Фредрик Линдстрем
73  Тсукаса Кобоноки
74  Ремус Фаур
75  Кентен Фильон-Майе
76  Брендан Грин
77  Михал Шлезингр
78  Марио Дольдер
79  Шон Доэрти
80  Лоуэлл Бэйли
81  Арнд Пайффер
82  Максим Браун
83  Лейф Нордгрин
84  Георге Бута
85  Дмитрий Абашев
86  Василий Подкорытов
87  Михал Шима
88  Адам Вацлавик
89  Мартин Реммельг
90  Евгений Гараничев
91  Турстейн Стенерсен
92  Виталий Кильчицкий
93  Михаэль Вилляйтнер
94  Даумантс Луса
95  Элигиус Тамборнино
96  Свен Гроссеггер
97  Микито Татизаки
98  Миха Довжан
99  Сами Орпана
100  Эрленд Овренг Бьонтегорд
101  Макс Дэвис
102  Димитар Герджиков
103  Кароль Домбровски
104  Ким Чжон Мин
105  Фабьен Клод
106  Рафал Пенар
107  Томас Бормолини

 

 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 января в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет мужская спринтерская гонка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Шахтер» проявляет интерес к форварду сборной Казахстана Хижниченко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика