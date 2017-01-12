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Саснович сыграет с Лю за выход в основную сетку Australian Open
13.01.2017 11:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (116-й номер мирового рейтинга) вышла в третий квалификационный раунд открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает Sputnik.
На кортах Мельбурна продолжаются отборочные матчи Australian Open. Белоруска Саснович во втором раунде встречалась с представительницей Бразилии Паулой Кристиной Гонсалвеш (170) — 4:6, 6:1, 6:3. Для выхода в основную сетку турнира теннисистка должна одолеть китаянку Фанчжоу Лю (141), которая была сильнее спортсменки из Беларуси Арины Соболенко (146) — 7:5, 3:6, 6:4.
Свое выступление на турнире продолжает еще одна белоруска Вера Лапко (327) — во втором раунде она выйдет на корт против теннисистки из Туниса Онс Жабер (197).
В мужском одиночном разряде белорусские теннисисты уже завершили свои выступления.
Основной этап первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.
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