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Саснович сыграет с Лю за выход в основную сетку Australian Open

13.01.2017 11:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович (116-й номер мирового рейтинга) вышла в третий квалификационный раунд открытого чемпионата Австралии (Australian Open), сообщает Sputnik.

На кортах Мельбурна продолжаются отборочные матчи Australian Open. Белоруска Саснович во втором раунде встречалась с представительницей Бразилии Паулой Кристиной Гонсалвеш (170) — 4:6, 6:1, 6:3. Для выхода в основную сетку турнира теннисистка должна одолеть китаянку Фанчжоу Лю (141), которая была сильнее спортсменки из Беларуси Арины Соболенко (146) — 7:5, 3:6, 6:4.

Свое выступление на турнире продолжает еще одна белоруска Вера Лапко (327) — во втором раунде она выйдет на корт против теннисистки из Туниса Онс Жабер (197).

В мужском одиночном разряде белорусские теннисисты уже завершили свои выступления.

Основной этап первого в сезоне турнира серии "Большого шлема" пройдет в Мельбурне с 16 по 29 января.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Представительниц Беларуси на открытом чемпионате Австралии становится меньше с каждым днем: Арина Соболенко завершила борьбу, уступив в матче второго раунда...

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