|
Владислав Татур: «Сейчас всеми трансферами «Шахтера» заправляет Хохлов, который раньше руководил «Вентспилсом»
13.01.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Комментатор Владислав Татур рассказал о кадровых изменениях в руководстве «Шахтера».
«В «Шахтере» продолжаются кадровые перестановки. Сейчас всеми трансферами заправляет Дмитрий Хохлов, который раньше руководил «Вентспилсом». В ближайшее время его объявят. Интересно», – написал Татур в статусе на Tribuna.com.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» подписал контракт с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владислав Татур: «Сейчас всеми трансферами «Шахтера» заправляет Хохлов, который раньше руководил «Вентспилсом»
Комментатор Владислав Татур рассказал о кадровых изменениях в руководстве «Шахтера».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии