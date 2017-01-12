﻿ Владислав Татур: «Сейчас всеми трансферами «Шахтера» заправляет Хохлов, который раньше руководил «Вентспилсом». 21.by
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Владислав Татур: «Сейчас всеми трансферами «Шахтера» заправляет Хохлов, который раньше руководил «Вентспилсом»

13.01.2017 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Комментатор Владислав Татур рассказал о кадровых изменениях в руководстве «Шахтера».

«В «Шахтере» продолжаются кадровые перестановки. Сейчас всеми трансферами заправляет Дмитрий Хохлов, который раньше руководил «Вентспилсом». В ближайшее время его объявят. Интересно», – написал Татур в статусе на Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» подписал контракт с Ильей Алексиевичем, также клуб проявляет интерес к Эдгару Олехновичу, Александру Позняку, Андрею Саковичу, Сергею Хижниченко.

 
 
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Комментатор Владислав Татур рассказал о кадровых изменениях в руководстве «Шахтера».

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