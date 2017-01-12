Комментатор Владислав Татур рассказал о кадровых изменениях в руководстве «Шахтера».

«В «Шахтере» продолжаются кадровые перестановки. Сейчас всеми трансферами заправляет Дмитрий Хохлов, который раньше руководил «Вентспилсом». В ближайшее время его объявят. Интересно», – написал Татур в статусе на Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» подписал контракт с Ильей Алексиевичем , также клуб проявляет интерес к Эдгару Олехновичу , Александру Позняку , Андрею Саковичу , Сергею Хижниченко.