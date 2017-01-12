Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о подготовке к новому сезону.

– Да, пока у нас нет новичков. Но мы работаем в этом направлении. Каждый день собираемся тренерским штабом и думаем над тем, что будет представлять собой команда в следующем сезоне. Планируем тренировочный процесс, разрабатываем программу сборов.

У «Ислочи» есть определенные трудности, из-за которых мы пока не можем подписывать новых игроков. И чем быстрее эта ситуация разрешится, тем будет лучше. Надеемся, у нас все будет в порядке. Конечно, можно делать ставку на молодежь, но надо ее иметь в структуре клуба. А дубль у нас появился только в прошлом году. Да и то там играли пацаны 2000-2001 годов рождения. Если играть молодыми, надо их или выкупать, или брать в аренду. На первое нужны деньги, а арендовать не выход, – сказал Жуковский.

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