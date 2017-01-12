﻿ Виталий Жуковский: «У «Ислочи» есть определенные трудности, из-за которых мы пока не можем подписывать новых игроков». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Виталий Жуковский: «У «Ислочи» есть определенные трудности, из-за которых мы пока не можем подписывать новых игроков»

13.01.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о подготовке к новому сезону.

– Да, пока у нас нет новичков. Но мы работаем в этом направлении. Каждый день собираемся тренерским штабом и думаем над тем, что будет представлять собой команда в следующем сезоне. Планируем тренировочный процесс, разрабатываем программу сборов.

У «Ислочи» есть определенные трудности, из-за которых мы пока не можем подписывать новых игроков. И чем быстрее эта ситуация разрешится, тем будет лучше. Надеемся, у нас все будет в порядке. Конечно, можно делать ставку на молодежь, но надо ее иметь в структуре клуба. А дубль у нас появился только в прошлом году. Да и то там играли пацаны 2000-2001 годов рождения. Если играть молодыми, надо их или выкупать, или брать в аренду. На первое нужны деньги, а арендовать не выход, – сказал Жуковский.

«Смысл подписывать раньше времени?» Как зимуют «Крумкачы» и другие клубы, о которых этой зимой почти ничего не слышно

 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о подготовке к новому сезону.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владислав Татур: «Сейчас всеми трансферами «Шахтера» заправляет Хохлов, который раньше руководил «Вентспилсом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика