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Юрий Шевцов: «Впервые в истории белорусская сборная прибыла на место на день раньше нашего старта в турнире»
13.01.2017 13:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о том, почему на чемпионат мира во Францию отправилось только 16 игроков.
— Что скажете о проделанном до Руана пути?
—Думаю, руководство БФГ как никогда прежде пошло нам навстречу, выполнив все наши пожелания. Впервые в истории суверенного гандбола белорусская сборная прибыла на место на день раньше нашего старта в турнире. Для нас это очень удачно. Это также говорит о том, что мы продолжаем идти по пути профессионализма во всех аспектах работы.
— Команда отправилась на чемпионат мира в количестве всего 16 игроков...
— Я бы с удовольствием взял запасных, но мы не можем транжирить государственные деньги. А во Франции все настолько дорого... Если у нас не дай Бог что случится, то отправить травмированного игрока домой будет дешевле, нежели оплачивать его проживание здесь, – сказал Шевцов.
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Юрий Шевцов: «Впервые в истории белорусская сборная прибыла на место на день раньше нашего старта в турнире»
Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о том, почему на чемпионат мира во Францию отправилось только 16 игроков.
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