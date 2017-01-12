Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов рассказал о том, почему на чемпионат мира во Францию отправилось только 16 игроков.

— Что скажете о проделанном до Руана пути?

—Думаю, руководство БФГ как никогда прежде пошло нам навстречу, выполнив все наши пожелания. Впервые в истории суверенного гандбола белорусская сборная прибыла на место на день раньше нашего старта в турнире. Для нас это очень удачно. Это также говорит о том, что мы продолжаем идти по пути профессионализма во всех аспектах работы.

— Команда отправилась на чемпионат мира в количестве всего 16 игроков...

— Я бы с удовольствием взял запасных, но мы не можем транжирить государственные деньги. А во Франции все настолько дорого... Если у нас не дай Бог что случится, то отправить травмированного игрока домой будет дешевле, нежели оплачивать его проживание здесь, – сказал Шевцов.