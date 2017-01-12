«Шанхай Шеньхуа» близок к приобретению полузащитника «Барселоны» Арды Турана.

29-летний хавбек сборной Турции согласился подписать трехлетний контракт с китайским клубом, в котором он будет получать 20 миллионов евро в год.

«Шанхай Шеньхуа» также выплатит солидную сумму «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Гуанчжоу Эвергранд» предложил Турану 3-летний контракт на 50 миллионов евро.