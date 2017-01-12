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Туран готов подписать 3-летний контракт с «Шанхай Шеньхуа» на 60 млн евро
13.01.2017 13:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Шанхай Шеньхуа» близок к приобретению полузащитника «Барселоны» Арды Турана.
29-летний хавбек сборной Турции согласился подписать трехлетний контракт с китайским клубом, в котором он будет получать 20 миллионов евро в год.
«Шанхай Шеньхуа» также выплатит солидную сумму «Барселоне».
Ранее сообщалось, что «Гуанчжоу Эвергранд» предложил Турану 3-летний контракт на 50 миллионов евро.
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«Шанхай Шеньхуа» близок к приобретению полузащитника «Барселоны» Арды Турана.
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