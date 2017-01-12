Экс-полузащитник Виктор Сокол поделился мнением о развитии белорусского футбола.

– На ваш взгляд, белорусский футбол развивается?

– Ох, сложный вопрос. Понятно, что все зависит от результата. Если он есть, то, кажется, он развивается, если его нет – значит, стоит на месте. Это спорт, где важную роль играют нюансы, которые могут повлиять на судьбу команды, тренера или футболиста. Не скажу, что уровень белфутбола сильно упал, но он и не сделал большой скачок вверх. Естественно, упали финансы, а в остальном, по чуть-чуть, постепенно, но белорусский футбол растет.

– Чего не хватает белорусскому чемпионату?

– Меня, наверное. Безусловно, нашему чемпионату не хватает ярких футболистов. Таких, как я, например (улыбается). Хочется побольше читать и слышать хороших новостей. А то бывает, открываешь «Трибуну» и читаешь о том, что кто-то там накосячил или еще что-то. Хотелось бы видеть на этом сайте больше позитивных материалов, – сказал Сокол.