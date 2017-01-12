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Норвежский биатлонист подхватил неизвестную болезнь

13.01.2017 14:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Олимпийский чемпион по биатлону 2010 года норвежец Тарьей Бё испытывает проблемы с дыхательными путями, диагноз спортсмену до сих пор не поставлен, сообщает NRK.

Норвежский биатлонист подхватил неизвестную болезнь
© AFP/ Christof STACHE
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Бё-старший в нынешнем сезоне ни разу не выходил на старт этапов Кубка мира. Сообщалось, что 28-летний норвежец болен.

"Он чувствует себя неважно и не тренируется. Как только он пытается работать, происходит рецидив. Это грустно. Меня впечатляет, как он держится в этой ситуации, но я вижу, что он уже начинает тосковать", — сказал младший брат Тарьея Йоханнес Бё.

По его словам, медики не могут поставить точный диагноз и начать лечение.

СМИ писали, что Бё-старший выйдет на старт в спринтерской гонке на пятом этапе КМ в немецком Рупольдинге. Однако в заявке его фамилии нет.

Тарьей выиграл золото Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете. Кроме того, в его активе восемь побед на чемпионатах мира и медаль высшего достоинства континентального первенства (2009).

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Олимпийский чемпион по биатлону 2010 года норвежец Тарьей Бё испытывает проблемы с дыхательными путями, диагноз спортсмену до сих пор...

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