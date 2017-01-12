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Конте в рекордный 3-й раз подряд признан лучшим тренером месяца в АПЛ
13.01.2017 14:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Антонио Конте стал лучшим тренером декабря в АПЛ.
Таким образом, 47-летний итальянский специалист – первый тренер в истории английской премьер-лиги, получивший эту награду в третий раз подряд.
«Челси» в декабре выиграл 6 матчей подряд с разницей забитых и пропущенных голов – 13:3
Фото: официальный твиттер АПЛ
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Главный тренер «Челси» Антонио Конте стал лучшим тренером декабря в АПЛ.
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