Главный тренер «Челси» Антонио Конте стал лучшим тренером декабря в АПЛ.

Таким образом, 47-летний итальянский специалист – первый тренер в истории английской премьер-лиги, получивший эту награду в третий раз подряд.

«Челси» в декабре выиграл 6 матчей подряд с разницей забитых и пропущенных голов – 13:3





Фото: официальный твиттер АПЛ