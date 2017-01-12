﻿ Сергей Рутенко: «Матч звезд в Минске? Масип уже сообщил, что готов сыграть. Рад буду видеть Балича, Динара, Джомбу, Метличича». 21.by
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Сергей Рутенко: «Матч звезд в Минске? Масип уже сообщил, что готов сыграть. Рад буду видеть Балича, Динара, Джомбу, Метличича»

13.01.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорус Сергей Рутенко, завершивший карьеру, рассказал о том, кого планирует пригласить на матч звезд в Минск.

«Список мы с Владимиром Николаевичем Коноплевым уже составили. Мне будет приятно, если приедут и «пенсионеры», и активные игроки.

Энрик Масип уже сообщил, что готов. Рад буду видеть Балича, Динара, Джомбу, Метличича... Главное, чтобы визит вписался в их планы», – сказал Рутенко.

БФГ планирует летом провести прощальный Рутенко матч с участием сборной Беларуси и сборной мира

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Теги: Минск
 
 
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Белорус Сергей Рутенко, завершивший карьеру, рассказал о том, кого планирует пригласить на матч звезд в Минск.

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