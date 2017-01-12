Белорус Сергей Рутенко, завершивший карьеру, рассказал о том, кого планирует пригласить на матч звезд в Минск.

«Список мы с Владимиром Николаевичем Коноплевым уже составили. Мне будет приятно, если приедут и «пенсионеры», и активные игроки.

Энрик Масип уже сообщил, что готов. Рад буду видеть Балича, Динара, Джомбу, Метличича... Главное, чтобы визит вписался в их планы», – сказал Рутенко.

БФГ планирует летом провести прощальный Рутенко матч с участием сборной Беларуси и сборной мира