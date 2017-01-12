|
Сергей Рутенко: «Матч звезд в Минске? Масип уже сообщил, что готов сыграть. Рад буду видеть Балича, Динара, Джомбу, Метличича»
13.01.2017 14:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорус Сергей Рутенко, завершивший карьеру, рассказал о том, кого планирует пригласить на матч звезд в Минск.
«Список мы с Владимиром Николаевичем Коноплевым уже составили. Мне будет приятно, если приедут и «пенсионеры», и активные игроки.
Энрик Масип уже сообщил, что готов. Рад буду видеть Балича, Динара, Джомбу, Метличича... Главное, чтобы визит вписался в их планы», – сказал Рутенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сергей Рутенко: «Матч звезд в Минске? Масип уже сообщил, что готов сыграть. Рад буду видеть Балича, Динара, Джомбу, Метличича»
Белорус Сергей Рутенко, завершивший карьеру, рассказал о том, кого планирует пригласить на матч звезд в Минск.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии