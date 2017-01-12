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Тренер Остапчук Ефимов: «Зачем заниматься спортом, сегодня быть более сильным, если ты знаешь, что через десять лет тебя развенчают?»

13.01.2017 14:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет лишил белорусскую толкательницу ядра Надежду Остапчук бронзовой медали игр в Пекине-2008. Ранее, после перепроверки допинг-проб с Олимпиады 2012 года в Лондоне, МОК лишил Остапчук «золота».

Тренер Надежды Остапчук Александр Ефимов прокомментировал дисквалификацию подопечной.

«Наде не жалко медали. И мне не жалко. Никаких эмоций. Хотят они медаль – держите. Они же два с половиной месяца назад прислали ей бумагу: тренироваться разрешаем, но просим не участвовать в спортивных соревнованиях. Нет разрешения на участие в соревнованиях! Что-то они там мудрствуют».

Тамоксифен и туринабол в пробе Надежды? Там только картошки не хватает. Я же ее знаю 20 лет. Она на картошке может на 20 метров ядро толкнуть. Я уже не говорю про какие-то там туринаболы.

Сам смысл спорта — быть сильным сегодня, а не через 8-10 лет. Так зачем тогда заниматься спортом, сегодня быть более сильным, если ты знаешь, что через десять лет тебя развенчают? Вы понимаете, какой это удар? Это все для того, чтобы мы не развивали, а заглушили спорт», – считает Ефимов.

Срок четырехлетней дисквалификации Надежды Остапчук закончился 8 августа 2016 года. 36-летняя спортсменка активно тренировалась. По словам Ефимова, она была готова выйти в сектор в любой момент.

«Сейчас меня похоронили, я же старая для них». Остапчук готовится к возвращению в спорт

 

 
 
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Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет лишил белорусскую толкательницу ядра Надежду Остапчук бронзовой медали игр в Пекине-2008.

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