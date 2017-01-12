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Ибрагимович назван лучшим игроком декабря в АПЛ

13.01.2017 15:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович стал лучшим футболистом месяца в чемпионате Англии.

В декабре 35-летний шведский форвард забил 5 голов и отдал 3 голевых паса в 6 матчах.

 

Ибрагимович назван лучшим игроком декабря в АПЛ

Фото: официальный сайт АПЛ

 
 
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович стал лучшим футболистом месяца в чемпионате Англии.

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