﻿﻿ Борис Тасман: «Под БАТЭ прогибаются все, так как этот клуб создает новостную среду». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Борис Тасман: «Под БАТЭ прогибаются все, так как этот клуб создает новостную среду»

13.01.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Журналист «Прессбола» Борис Тасман рассказал об отсутствии конкуренции в чемпионате Беларуси по футболу.

– В Беларуси есть многолетний чемпион БАТЭ. Прогибаются ли под клуб отечественные спортивные СМИ и если да, то кто больше?

Под БАТЭ прогибаются все, так как этот клуб создает новостную среду. Команда, у которой в стране нет конкурентов, нередко попадает в групповой этап Лиги чемпионов. Это высший футбольный свет. Естественно, эта тема востребована, о ней выгодно писать. В этом смысле от БАТЭ в той или иной степени зависимы все.

СМИ вынуждены строить отношения с клубом и учитывать личность его руководителя. Известно, что Анатолий Капский плохо переносит критику, бывает не сдержан. Но ему следует отдать должное: он сумел в нашей деградирующей системе создать мини-государство БАТЭ со своими порядками, традициями и достижениями. Поэтому волей-неволей приходится мириться и с проявлениями негатива.

Отсутствие или низкий уровень конкуренции — беда всего белорусского общества. А в нашем футболе проблема номер один — договорные матчи и продажность футбольных арбитров. На мой взгляд, СМИ очень поверхностно освещают эти темы. На мой взгляд, масштабы обоих дел значительно шире, чем пока видится. По-моему, это звено, за которое можно вытащить всю футбольную цепь, – сказал Тасман.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист «Прессбола» Борис Тасман рассказал об отсутствии конкуренции в чемпионате Беларуси по футболу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ибрагимович назван лучшим игроком декабря в АПЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика