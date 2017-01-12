Журналист «Прессбола» Борис Тасман рассказал об отсутствии конкуренции в чемпионате Беларуси по футболу.

– В Беларуси есть многолетний чемпион БАТЭ. Прогибаются ли под клуб отечественные спортивные СМИ и если да, то кто больше?

Под БАТЭ прогибаются все, так как этот клуб создает новостную среду. Команда, у которой в стране нет конкурентов, нередко попадает в групповой этап Лиги чемпионов. Это высший футбольный свет. Естественно, эта тема востребована, о ней выгодно писать. В этом смысле от БАТЭ в той или иной степени зависимы все.

СМИ вынуждены строить отношения с клубом и учитывать личность его руководителя. Известно, что Анатолий Капский плохо переносит критику, бывает не сдержан. Но ему следует отдать должное: он сумел в нашей деградирующей системе создать мини-государство БАТЭ со своими порядками, традициями и достижениями. Поэтому волей-неволей приходится мириться и с проявлениями негатива.

Отсутствие или низкий уровень конкуренции — беда всего белорусского общества. А в нашем футболе проблема номер один — договорные матчи и продажность футбольных арбитров. На мой взгляд, СМИ очень поверхностно освещают эти темы. На мой взгляд, масштабы обоих дел значительно шире, чем пока видится. По-моему, это звено, за которое можно вытащить всю футбольную цепь, – сказал Тасман.