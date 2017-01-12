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Экипаж команды МАЗа показал четвертое время на 10-м этапе ралли-рейда "Дакар-2017"
13.01.2017 15:19 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 13 января. Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича показал четвертое время на 10-м этапе ралли-рейда "Дакар-2017", двумя строчками ниже финишировал "МАЗ" Александра Василевского. Об этом сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды "МАЗ-СПОРТавто".
На 10-м этапе гонщики проехали комбинированный спецучасток протяженностью около 450 км, который включал два отрезка с зоной нейтрализации между ними. Трасса проходила по пересеченной местности с перепадами высот от 600 до 3.200 метров над уровнем моря. Этап отличала сложная навигация, из-за которой многие экипажи блуждали по трассе.
"МАЗ" Вязовича проехал спецучасток примерно за 5 часов 46 минут. Впереди него оказались только три камазовских экипажа — Эдуарда Николаева, Дмитрия Сотникова и Айрата Мардеева. До лучшего результата ралли-заезда белорусским гонщикам не хватило 13 минут.
В абсолютном зачете экипаж "МАЗ-СПОРТавто" переместился на 13-е место. Лидером гонки стал Эдуард Николаев, которому белорусы проигрывают 3 часа 37 минут. Второе место занимает Дмитрий Сотников, третье — голландец Жерар де Рой на Iveco. От первой десятки Вязович отстает менее чем на час, который и постарается компенсировать в следующем ралли-заезде.
Экипаж под управлением Василевского также проехал спецучасток без трудностей и занял шестую позицию. Его время — около 5 часов 56 минут, а отставание от победителя заезда — почти 23 минуты. В генеральной классификации он сохраняет седьмое место, а от Эдуарда Николаева его отделяют 2 часа 3 минуты.
"МАЗ" Алексея Вишневского столкнулся с техническими проблемами — на старте пробило радиатор, из-за чего пришлось экстренно менять решетку. Кроме того, гонщики несколько раз меняли шины, были проблемы и с поиском контрольных точек. На этапе экипаж финишировал 32-м. Его время — 10 часов 10 минут, разница с лучшим временем — 4 часа 37 минут. В общем зачете экипаж занял 21-е место с отставанием в 10 часов 18 минут.
"Спецучасток был сложным и по рельефу, и по навигации. Многие экипажи потерялись на маршруте. Два белорусских экипажа прошли этап в высоком темпе без технических поломок и штурманских ошибок, уступив только камазовским гонщикам. Мы стараемся использовать эти спецучастки, чтобы продемонстрировать свое мастерство и подняться в общем зачете ралли-рейда. Из таких этапов и должен состоять ралли-рейд", — пояснил руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.
Предпоследний этап ралли-рейда приведет экипажи в аргентинский город Рио-Куарто. Длина спецучастка составит 288 км.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 13 января. Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича показал четвертое время на 10-м этапе ралли-рейда "Дакар-2017", двумя строчками ниже...
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