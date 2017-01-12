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ЧМ по гандболу: белорусы на старте турнира уступили чилийцам

13.01.2017 17:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Мужская сборная Беларуси по гандболу проиграла команде Чили в рамках предварительного раунда финальной стадии Чемпионата мира во Франции со счетом 28:32, сообщает Sputnik.

Команда Юрия Шевцова провела в пятницу свой первый поединок на турнире. Игра состоялась на "Киндарене" во французском Руане.

Лучшим игроком у белорусов стал Артем Королек — он забил десять голов и сделал 13 передач. В сборной Чили отличился Салинас Родриго — он восемь раз поразил ворота противника и сделал 17 передач.

Впервые сборные Беларуси и Чили встретились два года назад в Катаре на ЧМ-2015. Тогда подопечные Шевцова одолели южноамериканцев со счетом 34:23.

Следующий матч белорусы проведут в воскресенье, 15 января, против гандболистов Саудовской Аравии. Далее поединки против хорватов (16 января), немцев (18 января) и венгров (20 января). Белорусы выступают в группе С.

Составы остальных предварительных групп:

  • А — Франция, Польша, Норвегия, Бразилия, Япония, Россия
  • В — Испания, Исландия, Словения, Македония, Тунис, Ангола
  • D — Дания, Швеция, Аргентина, Египет, Катар, Бахрейн

По итогам первого этапа турнира в 1/8 финала выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Нынешний чемпионат для Беларуси четвертый. В 1995 году в Исландии под руководством легендарного Спартака Мироновича команда заняла девятое место, в Испании-2013 подопечные Юрия Шевцова финишировали 15-ми, два года назад в Катаре оказались на 18-й позиции среди 24 участников.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Два года назад встреча сборных Беларуси и Чили завершилась в польщу наших соотечественников.

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