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Беларусь проиграла Чили в стартовом матче мужского чемпионата мира по гандболу

13.01.2017 17:36 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 13 января. С поражения от Чили со счетом 28:32 (первый тайм — 14:14) начала мужская сборная Беларуси по гандболу выступление на чемпионате мира во Франции.

В заключительной четверти матча команда Юрия Шевцова вела три мяча (24:21), но проиграла концовку 4:11. Для чилийцев это первая победа на мировых первенствах.

15 января белорусская сборная встретится с Саудовской Аравией, 17-го — с Хорватией, 18-го — с Германией, 20-го — с Венгрией.

Участники ЧМ разбиты на четыре группы по шесть команд (Беларусь выступает в группе С). Четыре лучшие сборные каждого секстета выходят в 1/8 финала.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. С поражения от Чили со счетом 28:32 (первый тайм — 14:14) начала мужская сборная Беларуси по гандболу выступление на чемпионате мира во Франции. В...

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