|
Беларусь проиграла Чили в стартовом матче мужского чемпионата мира по гандболу
13.01.2017 17:36 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 13 января. С поражения от Чили со счетом 28:32 (первый тайм — 14:14) начала мужская сборная Беларуси по гандболу выступление на чемпионате мира во Франции.
В заключительной четверти матча команда Юрия Шевцова вела три мяча (24:21), но проиграла концовку 4:11. Для чилийцев это первая победа на мировых первенствах.
15 января белорусская сборная встретится с Саудовской Аравией, 17-го — с Хорватией, 18-го — с Германией, 20-го — с Венгрией.
Участники ЧМ разбиты на четыре группы по шесть команд (Беларусь выступает в группе С). Четыре лучшие сборные каждого секстета выходят в 1/8 финала.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 января. С поражения от Чили со счетом 28:32 (первый тайм — 14:14) начала мужская сборная Беларуси по гандболу выступление на чемпионате мира во Франции. В...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии