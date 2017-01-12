Заместитель министра спорта и туризма Александра Гагиев рассказал о продлении указа о господдержке на 4 года.

– Мы уже не первый год ратовали за то, чтобы срок действия указа был продлен. Были идеи даже сделать его бессрочным. Для клубов это было бы большим подспорьем. Но условия остались прежними, и сегодня клубы получают от государства ровно столько денег, сколько смогли заработать сами в предыдущем году.

Постоянно оптимизируется и список тех, кто получает господдержку. Сегодня это 82 спортивные организации: игровые клубы, Национальный олимпийский комитет, федерации по видам спорта...

Тем не менее неопределенность с продлением указа и, следовательно, принципами формирования бюджета на следующий год уже не единожды создавала проблемы. Бывало, что руководители по три месяца не знали, какими средствами они могут оперировать.

– В чем основные отличия нынешней версии указа от предыдущих?

– Помимо срока действия, это перечень допустимых расходов на детско–юношеский спорт. В процентном отношении эта статья осталась прежней: клубы должны отдавать на развитие детско–юношеского спорта 25 процентов получаемых средств. Но теперь есть четкое понимание, на что именно можно тратить эти деньги. Закупка инвентаря, командирование на соревнования, укрепление материально–технической базы...

Раньше у проверяющих организаций нередко возникали вопросы, на каком основании появляются те или иные на первый взгляд вполне обычные для спортивной организации статьи расходов. К слову, клубы теперь могут помогать не только своей школе. Были прецеденты, когда, например, хоккейное «Динамо» не знало, куда потратить «детские» деньги. Переведи все 25 процентов на одну хоккейную школу — там золотыми клюшками будут играть... Для «Динамо», кстати, сейчас ввели некоторые уточнения.

– В нынешнем виде система господдержки себя оправдала?

– Главной целью указа была не только поддержка отрасли. Клубы должны были научиться зарабатывать самостоятельно. И если сравнить суммы, полученные клубами от внебюджетной деятельности, то, скажем, в прошлом году она в среднем превысила показатели 2010 года на 20 процентов. А у кого–то этот показатель достиг и 80 процентов. С другой стороны, существенно сократилось количество клубов.

– Это плохо или хорошо?

– Я считаю, что хорошо: нужно делать ставку на качество. К слову, в нынешнем указе предусмотрено, что зарплату будут получать только игроки, выступающие в высших лигах национальных чемпионатов. Остальные могут финансироваться из каких–либо других источников.

Это сделано потому, что многие попросту отсиживаются в низших лигах, порою получая больше, чем те, кто выступает на высшем уровне. Это в первую очередь касается футбола. Одновременно Министерству спорта поручено каждый год согласовывать количество команд, выступающих в высших лигах национальных чемпионатов.

– У вас есть понимание, какое количество команд высшей лиги является достаточным для каждого из видов спорта? В футболе спорят об увеличении числа участников, а, условно, баскетбол за счастье посчитает, если наберется хотя бы шесть команд...

– Мы будем исходить из результатов, которых на международном уровне достигают представители того или иного вида спорта. В футболе, например, мы говорим о расширении высшей лиги, но при этом результатов, увы, не видно. При этом волейбол и баскетбол сделали очень правильный акцент на создании суперклубов, на базе которых формируются национальные команды. В итоге в этих видах есть попадания в финальные части чемпионатов мира, Европы, а баскетболистки даже играли на Олимпиаде.

Или взять еще один проект – хоккейное «Динамо». Этот клуб стоило создать хотя бы для того, чтобы почти на каждом матче 15–тысячная арена заполнялась под завязку! На футбол столько и близко не ходит – даже на БАТЭ.

– Если речь идет о заработках клубов, то чаще всего это сдача в аренду помещений, производство или какая–то другая «непрофильная» деятельность. А возможно ли в Беларуси зарабатывать непосредственно на спорте?

– Здесь опять мы возвращаемся к хоккейному «Динамо». Остальные, увы, чаще всего о полных трибунах и маркетинге могут лишь мечтать. На матчи баскетбольных «Цмокаў» приходит около двух тысяч человек. Такой популярностью может похвастаться далеко не каждый матч чемпионата страны по футболу, но пока билетная программа в баскетболе и близко не окупает нужд клуба.

Чтобы ситуация исправилась, нужно поднимать статус и результаты в каждом из игровых видов спорта. На хоккей идут, потому что там интересные, захватывающие матчи. При этом у нас нет ресурсов, чтобы развивать в полном объеме все игровые виды спорта. Поэтому в каждом из них достаточно одного–двух топовых клубов, выступающих на международном уровне.

В футболе чуть ли не половина команд чемпионата представляют Минскую область. Не многовато? То же касается и легионеров. Без них не обойтись, но клубы должны в первую очередь быть заинтересованы в воспитании своих спортсменов. А кого мы подготовим, если выступающие в хоккейном чемпионате страны «Юность» или «Шахтер» будут комплектоваться иностранцами?

Теперь Министерство спорта будет отслеживать эти вопросы и вносить предложения по оптимальному количеству команд: и нам, и болельщикам нужна конкуренция, – сказал Гагиев.