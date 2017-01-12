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Юрий Коломоец: «Было очень приятно получить звонок от Вернидуба, но я отдал предпочтение европейскому чемпионату»

13.01.2017 19:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий венгерского МТК Юрий Коломоец подтвердил информацию о том, что мог оказаться в БАТЭ.

 

– Когда вы загадывали желание за новогодним столом, уже знали, что будете ехать за границу? Или все случилось настолько быстро, что тогда у вас еще были другие планы?

– Честно говоря, на новогодние праздники мне было о чем подумать. Было много предложений, в том числе и из-за границы – Беларусь, Казахстан, Турция, Польша, так что пришлось многое взвесить, прежде чем принять решение.

– Ваша фамилия ассоциировалась со многими клубами – в том числе, с участниками еврокубков. БАТЭ, Заря, многие другие. Что правда, что нет?

– Эти – были. Действительно, правда. Особенно признателен Юрию Николаевичу Вернидубу за интерес ко мне. Было очень приятно получить от него звонок. Но так сложилось, что в Заре я не оказался – отдал предпочтение европейскому чемпионату, на перспективу – что удастся заинтересовать какой-то клуб из топ-чемпионатов.

 Да, турнирная ситуация у МТК сейчас оставляет желать лучшего, но сейчас подписали несколько хороших футболистов, у них очень сильная академия, так что надеюсь, что в ближайшем будущем результаты удивят и будут куда убедительнее.

В конце концов, если внимательно изучить таблицу, там вся борьба еще впереди. Собственно, только от усилий нашей команды зависит ее турнирная судьба.

Плюс – конечно, мне очень нравится город Будапешт и Венгрия. Здесь очень красиво, по-настоящему европейская архитектура и качество жизни. А, например, те команды из Турции, которые меня звали, представляли города, находящиеся совсем неподалеку от Сирии – там идет настоящая война, не очень хотелось туда ехать. 

– На какой срок подписали контракт?

– Договор у меня с МТК на два с половиной года, – сказал Коломоец.

 После первой части сезона МТК занимает 11-е место из 12 команд в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

 

 
 
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