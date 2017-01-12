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16 января Кучук будет объявлен главным тренером «Стали»
13.01.2017 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня белорусский тренер Леонид Кучук встретился с президентом «Стали» Варданом Исраеляном.
Стороны обсуждали рабочие моменты. Однако контракт с Кучуком пока не подписан. Однако это будет сделано в ближайшее время.
Сообщается, что Кучук приступит к работе со своим тренерским штабом. Фамилии ассистентов пока держатся в секрете.
Ожидается, что 16 января будет объявлено о назначении Кучука главным тренером.
После первой части сезона команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.
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Сегодня белорусский тренер Леонид Кучук встретился с президентом «Стали» Варданом Исраеляном.
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