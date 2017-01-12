Сегодня белорусский тренер Леонид Кучук встретился с президентом «Стали» Варданом Исраеляном.

Стороны обсуждали рабочие моменты. Однако контракт с Кучуком пока не подписан. Однако это будет сделано в ближайшее время.

Сообщается, что Кучук приступит к работе со своим тренерским штабом. Фамилии ассистентов пока держатся в секрете.

Ожидается, что 16 января будет объявлено о назначении Кучука главным тренером.

После первой части сезона команда занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ.