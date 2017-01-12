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Главное приложение о НХЛ от Tribuna.com

13.01.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Все матчи, обзоры, статистика, турнирная таблица и календарь матчей – в лучшем приложении о главной хоккейной лиге от Tribuna.com. 

Скачать приложение НХЛ для iOS

Скачать приложение НХЛ для Android

Главное приложение о НХЛ от Tribuna.com

C приложением «НХЛ+» вы получаете:

– Текстовые онлайн-трансляции, свежие новости о всех командах лиги и турнире в целом;

– Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов;

– Галереи с яркими и актуальными фото;

– Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней;

– Полную статистику всех матчей НХЛ в режиме реального времени, а также статистику хоккеистов и команд;

Главное приложение о НХЛ от Tribuna.com

– Подробный календарь и турнирную таблицу;

– Эксклюзивные блоги и материалы о любимых игроках и командах;

– Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.

Скачать приложение НХЛ для iOS

Скачать приложение НХЛ для Android

 
Теги: Новости
 
 
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Все матчи, обзоры, статистика, турнирная таблица и календарь матчей – в лучшем приложении о главной хоккейной лиге от Tribuna.com.

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