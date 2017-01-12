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Главное приложение о НХЛ от Tribuna.com
13.01.2017 20:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Все матчи, обзоры, статистика, турнирная таблица и календарь матчей – в лучшем приложении о главной хоккейной лиге от Tribuna.com.
C приложением «НХЛ+» вы получаете:
– Текстовые онлайн-трансляции, свежие новости о всех командах лиги и турнире в целом;
– Анонсы, интервью спортсменов, результаты и мнения экспертов;
– Галереи с яркими и актуальными фото;
– Возможность выбора любимой команды и получения всех новостей и материалов только о ней;
– Полную статистику всех матчей НХЛ в режиме реального времени, а также статистику хоккеистов и команд;
– Подробный календарь и турнирную таблицу;
– Эксклюзивные блоги и материалы о любимых игроках и командах;
– Широкие возможности для общения с другими болельщиками команды – статусы и комментарии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все матчи, обзоры, статистика, турнирная таблица и календарь матчей – в лучшем приложении о главной хоккейной лиге от Tribuna.com.
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