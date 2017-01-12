Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал поражение от Чили (28:32) в первом матче групповой стадии ЧМ-2017.

«Во втором тайме мы вышли вперед в три мяча. Но у нас много молодых игроков.

К сожалению, Борис Пуховский получил повреждение. Он наш опытный игрок. Он после этого мог только частично принимать участие в этой встрече.

В решающих моментах сказалась неопытность молодых игроков. Две потери мяча и несколько моментов при выходе один на один, конечно, повлияли на результат в матче», – сказал Шевцов в эфире телеканала ОНТ.

15 января сборная Беларуси встретится с командой Саудовской Аравии. Матч состоится в 22.45. В прямой трансляции поединок можно увидеть на телеканале «Беларусь-5».