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Юрий Шевцов: «В решающих моментах игры с Чили сказалась неопытность молодых игроков»

13.01.2017 21:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал поражение от Чили (28:32) в первом матче групповой стадии ЧМ-2017.

«Во втором тайме мы вышли вперед в три мяча. Но у нас много молодых игроков.

К сожалению, Борис Пуховский получил повреждение. Он наш опытный игрок. Он после этого мог только частично принимать участие в этой встрече.

В решающих моментах сказалась неопытность молодых игроков. Две потери мяча и несколько моментов при выходе один на один, конечно, повлияли на результат в матче»,  – сказал Шевцов в эфире телеканала ОНТ.

15 января  сборная Беларуси встретится с командой Саудовской Аравии. Матч состоится в 22.45. В прямой трансляции поединок можно увидеть на телеканале «Беларусь-5».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов прокомментировал поражение от Чили (28:32) в первом матче групповой стадии ЧМ-2017.

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