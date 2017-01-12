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Александр Гагиев: «Сокращение команд? Я считаю, что хорошо: нужно делать ставку на качество»

13.01.2017 19:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель министра спорта и туризма Александра Гагиев высказался на тему господдержки для клубов, указ о которой был продлен на 4 года.

– В нынешнем виде система господдержки себя оправдала?

– Главной целью указа была не только поддержка отрасли. Клубы должны были научиться зарабатывать самостоятельно. И если сравнить суммы, полученные клубами от внебюджетной деятельности, то, скажем, в прошлом году она в среднем превысила показатели 2010 года на 20 процентов. А у кого–то этот показатель достиг и 80 процентов. С другой стороны, существенно сократилось количество клубов.

 – Это плохо или хорошо?

– Я считаю, что хорошо: нужно делать ставку на качество. К слову, в нынешнем указе предусмотрено, что зарплату будут получать только игроки, выступающие в высших лигах национальных чемпионатов. Остальные могут финансироваться из каких–либо других источников.

Это сделано потому, что многие попросту отсиживаются в низших лигах, порою получая больше, чем те, кто выступает на высшем уровне. Это в первую очередь касается футбола. Одновременно Министерству спорта поручено каждый год согласовывать количество команд, выступающих в высших лигах национальных чемпионатов.

– У вас есть понимание, какое количество команд высшей лиги является достаточным для каждого из видов спорта? В футболе спорят об увеличении числа участников, а, условно, баскетбол за счастье посчитает, если наберется хотя бы шесть команд...

– Мы будем исходить из результатов, которых на международном уровне достигают представители того или иного вида спорта. В футболе, например, мы говорим о расширении высшей лиги, но при этом результатов, увы, не видно. При этом волейбол и баскетбол сделали очень правильный акцент на создании суперклубов, на базе которых формируются национальные команды. В итоге в этих видах есть попадания в финальные части чемпионатов мира, Европы, а баскетболистки даже играли на Олимпиаде.

Или взять еще один проект – хоккейное «Динамо». Этот клуб стоило создать хотя бы для того, чтобы почти на каждом матче 15–тысячная арена заполнялась под завязку! На футбол столько и близко не ходит – даже на БАТЭ.

– Если речь идет о заработках клубов, то чаще всего это сдача в аренду помещений, производство или какая–то другая «непрофильная» деятельность. А возможно ли в Беларуси зарабатывать непосредственно на спорте?

– Здесь опять мы возвращаемся к хоккейному «Динамо». Остальные, увы, чаще всего о полных трибунах и маркетинге могут лишь мечтать. На матчи баскетбольных «Цмокаў» приходит около двух тысяч человек. Такой популярностью может похвастаться далеко не каждый матч чемпионата страны по футболу, но пока билетная программа в баскетболе и близко не окупает нужд клуба.

Чтобы ситуация исправилась, нужно поднимать статус и результаты в каждом из игровых видов спорта. На хоккей идут, потому что там интересные, захватывающие матчи. При этом у нас нет ресурсов, чтобы развивать в полном объеме все игровые виды спорта. Поэтому в каждом из них достаточно одного–двух топовых клубов, выступающих на международном уровне.

В футболе чуть ли не половина команд чемпионата представляют Минскую область. Не многовато? То же касается и легионеров. Без них не обойтись, но клубы должны в первую очередь быть заинтересованы в воспитании своих спортсменов. А кого мы подготовим, если выступающие в хоккейном чемпионате страны «Юность» или «Шахтер» будут комплектоваться иностранцами?

Теперь Министерство спорта будет отслеживать эти вопросы и вносить предложения по оптимальному количеству команд: и нам, и болельщикам нужна конкуренция, – сказал Гагиев.

 
 
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Заместитель министра спорта и туризма Александра Гагиев высказался на тему господдержки для клубов, указ о которой был продлен на 4 года.

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