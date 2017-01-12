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Китайский клуб предложил Косте контракт с зарплатой 30 млн фунтов в год
13.01.2017 22:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Китайский клуб вышел с предложением о трансфере форварда «Челси» Диего Косты.
Китайцы готовы платить нападающему сборной Испании 30 миллионов фунтов в год. Владелец «Челси» Роман Абрамович не хочет продавать Косту.
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Китайский клуб вышел с предложением о трансфере форварда «Челси» Диего Косты.
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