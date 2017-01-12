Агент и известный в прошлом форвард Виталий Леденев поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную Беларуси.

«Нужен человек, который сможет объединить всех одной идеей. Тот, который сегодня создаст атмосферу и внутри коллектива, и для общественности. Чтобы все зарядились одной идеей.

Надо нам все-таки какого-то терпения набраться. Считаю, что у нас хорошие футболисты. Мы можем играть и соперничать с другими странами на уровне. Но чего-то нам всегда не хватает. Мне почему-то кажется, что нам нужен тренер, который знает нашу ментальность, знает нашу страну, знает наших футболистов. Больше подходит тренер из СНГ.

Кто тренер? Думаю, Анатолий Николаевич Байдачный :) Пускай будет так. Это человек, с которым сборная играла в интересный футбол. И, наверное, все помнят», – сказал Леденев в эфире «Беларусь 5».

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