﻿ Виталий Леденев: «Тренер для сборной? Думаю, Байдачный. Это человек, с которым команда играла в интересный футбол». 21.by
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Виталий Леденев: «Тренер для сборной? Думаю, Байдачный. Это человек, с которым команда играла в интересный футбол»

13.01.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент и известный в прошлом форвард Виталий Леденев поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную Беларуси.

«Нужен человек, который сможет объединить всех одной идеей.  Тот, который сегодня создаст атмосферу и внутри коллектива, и для общественности. Чтобы все зарядились одной идеей.

Надо нам все-таки какого-то терпения набраться. Считаю, что у нас хорошие футболисты. Мы можем играть и соперничать с другими странами на уровне. Но чего-то нам всегда не хватает. Мне почему-то кажется, что нам нужен тренер, который знает нашу ментальность, знает нашу страну, знает наших футболистов. Больше подходит тренер из СНГ.

Кто тренер? Думаю, Анатолий Николаевич Байдачный :) Пускай будет так. Это человек, с которым сборная играла в интересный футбол. И, наверное, все помнят», – сказал Леденев в эфире «Беларусь 5».

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Агент и известный в прошлом форвард Виталий Леденев поделился мнением о том, кто должен возглавить сборную Беларуси.

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