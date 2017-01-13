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НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» примет «Мемфис», «Атланта» – «Бостон» и другие матчи

13.01.2017 23:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В пятницу, 13 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет «Мемфис», «Атланта» – «Бостон».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Шарлотт 102:93 (26:21, 26:24, 24:26, 26:22)
Дата проведения
14 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Статистика
Филадельфия
Эмбиид (24 + 8 подборов + 5 потерь), Ильясова (12), Ковингтон (11), Стаускас (8), Макконнелл (4 + 8 передач)  старт; Шарич (15), Родригес (11), Хендерсон (9), Ноэл (6 + 4 блок-шота), Луваву-Кабарро (2).
Шарлотт
Батюм (19), Уокер (17), Зеллер (16 + 10 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 12 подборов), Марв. Уильямс (8)  старт; Белинелли (6 + 5 потерь), Камински (5), Сешнс (4), Хибберт (4), Грэм (2).

 

Торонто – Бруклин 132:113 (30:27, 24:26, 36:36, 42:24)
Дата проведения
14 января, 03.30, «Air Canada Centre»
Онлайн матча Статистика
Торонто
ДеРозан (28), Лаури (20 + 6 передач), Кэрролл (18 + 11 подборов), Валанчюнас (14 + 9 подборов), Ногейра (10 + 9 подборов)  старт; Джозеф (16 + 7 передач), Росс (12), ВанВлит (5), Пауэлл (5), Пелтль (4), Кабокло (0), Сиакам (0).
Бруклин
Богданович (23), Лопес (20), Харрис (11), Динуидди (10), Букер (6 + 7 подборов)  старт; Хэмилтон (11), Фой (9 + 7 передач), Эйси (9), Килпатрик (6), Холлис-Джефферсон (5), ЛеВерт (3), Скола (0).

 

Милуоки – Майами 105:93 (4 четверть)
Дата проведения
14 января, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью
Милуоки
Паркер (20), Адетокумбо (18 + 7 подборов + 7 передач), Снелл (12), Брогдон (11), Хенсон (2).
Майами
Бэббит (16), Драгич (15), Уэйтерс (13 + 6 передач), Уайтсайд (8 + 7 подборов), Макгрудер (7).

 

Хьюстон – Мемфис 87:92 (4 четверть)
Дата проведения
14 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью
Хьюстон
Харден (20 + 8 передач + 6 потерь), Ариза (10), Харрелл (10), Андерсон (10), Беверли (6).
Мемфис
Аллен (18), Конли (14), Марк Газоль (12 + 6 передач + 5 потерь), Грин (8), Парсонс (5).

 

Миннесота – Оклахома-Сити 91:79 (4 четверть)
Дата проведения
14 января, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью
Миннесота
Таунс (25 + 16 подборов), Уиггинс (17), Рубио (14 + 13 передач + 5 потерь), Раш (11), Дженг (4).
Оклахома-Сити
Уэстбрук (19 + 11 подборов + 12 передач + 9 потерь), Оладипо (16), Роберсон (8 + 5 перехватов), Сабонис (7), Адамс (4).

 

Атланта – Бостон 79:89 (4 четверть)
Дата проведения
14 января, 04.00, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью
Атланта
Миллсэп (18 + 6 передач), Бэйзмор (12), Ховард (11 + 8 подборов), Шредер (4), Сефолоша (3).
Бостон
Томас (19 + 9 передач), Краудер (18 + 7 подборов), Хорфорд (10 + 6 передач), Смарт (8), Джонсон (0).

 

Портленд – Орландо
Дата проведения
14 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью
Орландо
Пэйтон (0), Фурнье (0), Гордон (0), Ибака (0), Вучевич (0).

 

Сакраменто – Кливленд
Дата проведения
14 января, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

 

Юта – Детройт
Дата проведения
14 января, 06.30, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Превью

 

 
 
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В пятницу, 13 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет «Мемфис», «Атланта» – «Бостон».

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