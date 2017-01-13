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НБА. Регулярный чемпионат. «Хьюстон» примет «Мемфис», «Атланта» – «Бостон» и другие матчи
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В пятницу, 13 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет «Мемфис», «Атланта» – «Бостон».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
14 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
-
Эмбиид (24 + 8 подборов + 5 потерь),
Ильясова (12),
Ковингтон (11),
Стаускас (8),
Макконнелл (4 + 8 передач) старт;
Шарич (15),
Родригес (11),
Хендерсон (9),
Ноэл (6 + 4 блок-шота),
Луваву-Кабарро (2).
- Шарлотт
-
Батюм (19),
Уокер (17),
Зеллер (16 + 10 подборов),
Кидд-Гилкрист (12 + 12 подборов),
Марв. Уильямс (8) старт;
Белинелли (6 + 5 потерь),
Камински (5),
Сешнс (4),
Хибберт (4),
Грэм (2).
- Дата проведения
-
14 января, 03.30, «Air Canada Centre»
- Торонто
-
ДеРозан (28),
Лаури (20 + 6 передач),
Кэрролл (18 + 11 подборов),
Валанчюнас (14 + 9 подборов),
Ногейра (10 + 9 подборов) старт;
Джозеф (16 + 7 передач),
Росс (12),
ВанВлит (5),
Пауэлл (5),
Пелтль (4),
Кабокло (0),
Сиакам (0).
- Бруклин
-
Богданович (23),
Лопес (20),
Харрис (11),
Динуидди (10),
Букер (6 + 7 подборов) старт;
Хэмилтон (11),
Фой (9 + 7 передач),
Эйси (9),
Килпатрик (6),
Холлис-Джефферсон (5),
ЛеВерт (3),
Скола (0).
- Дата проведения
-
14 января, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Паркер (20),
Адетокумбо (18 + 7 подборов + 7 передач),
Снелл (12),
Брогдон (11),
Хенсон (2).
- Майами
-
Бэббит (16),
Драгич (15),
Уэйтерс (13 + 6 передач),
Уайтсайд (8 + 7 подборов),
Макгрудер (7).
- Дата проведения
-
14 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
-
Харден (20 + 8 передач + 6 потерь),
Ариза (10),
Харрелл (10),
Андерсон (10),
Беверли (6).
- Мемфис
-
Аллен (18),
Конли (14),
Марк Газоль (12 + 6 передач + 5 потерь),
Грин (8),
Парсонс (5).
- Дата проведения
-
14 января, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
-
Таунс (25 + 16 подборов),
Уиггинс (17),
Рубио (14 + 13 передач + 5 потерь),
Раш (11),
Дженг (4).
- Оклахома-Сити
-
Уэстбрук (19 + 11 подборов + 12 передач + 9 потерь),
Оладипо (16),
Роберсон (8 + 5 перехватов),
Сабонис (7),
Адамс (4).
- Дата проведения
-
14 января, 04.00, «Philips Arena»
- Атланта
-
Миллсэп (18 + 6 передач),
Бэйзмор (12),
Ховард (11 + 8 подборов),
Шредер (4),
Сефолоша (3).
- Бостон
-
Томас (19 + 9 передач),
Краудер (18 + 7 подборов),
Хорфорд (10 + 6 передач),
Смарт (8),
Джонсон (0).
- Дата проведения
-
14 января, 06.30, «Golden 1 Center»
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В пятницу, 13 января, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» примет «Мемфис», «Атланта» – «Бостон».
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