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Тихонова победила в спринте на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам

13.01.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Представительница сборной Беларуси Юлия Тихонова заняла первое место в спринте на этапе Кубка Европы по лыжным гонкам в республиканском центре олимпийской подготовки «Раубичи».

Юлия Тихонова смогла в финальном забеге опередить двух россиянок: Наталья Ильина заняла второе место, Мария Давыденкова – третье.

В спринтерской гонке у мужчин весь пьедестал почета остался за российскими лыжниками. Победителем стали Андрей Парфенов, Андрей Феллер – серебряным призером, замкнул тройку призеров Никита Ступак. Лучшим из белорусов стал Михаил Куклин, занявший в финальном забеге четвертое место. Завершится этап Кубка Восточной Европы 15 января двумя гонками на 10 км у женщин и 15 км у мужчин свободным стилем. Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проводится с 2008 года. В текущем сезоне «Раубичи» принимают четвертый этап, еще три состоятся в феврале. Победители общего зачета этих соревнований получат право выступить вне квоты для национальных сборных в следующем сезоне в Кубке мира по лыжным гонкам.

 
 
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Представительница сборной Беларуси Юлия Тихонова заняла первое место в спринте на этапе Кубка Европы по лыжным гонкам в республиканском центре олимпийской...

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