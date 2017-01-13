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Российский боец Нурмагомедов в марте будет драться с Фергюсоном

13.01.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв — Sputnik. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов проведет поединок против американца Тони Фергюсона 4 марта в рамках турнира UFC 209 в Лас-Вегасе (США), сообщается на официальном сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Российский боец Нурмагомедов в марте будет драться с Фергюсоном
© AP/ Andre Penner
Нурмагомедов снова назвал цыпленком своего будущего соперника в UFC

Ранее Фергюсон в своем Twitter сообщил, что сразится с россиянином в начале марта. По словам американца, бой должен решить все раз и навсегда.

В пятницу UFC подтвердил, что поединок состоится 4 марта. На кону будет стоять титул временного чемпиона организации в легком весе. В настоящий момент поясом чемпиона UFC в этой весовой категории владеет ирландец Конор Макгрегор, который не будет выходить на ринг до мая 2017 года.

Россиянин 12 ноября в Нью-Йорке победил американца Майкла Джонсона, одержав свою 24-ю победу в 24 боях. После этого поединка 28-летний Нурмагомедов заявил, что готов к титульному бою с ирландцем, который в тот же день победил американца Эдди Альвареса и стал первым бойцом в истории UFC, выигравшим чемпионский пояс в двух весовых категориях — полулегком и легком весе.

В активе 32-летнего Фергюсона 25 поединков в смешанных единоборствах, 22 победы и три поражения.

Билеты на бой поступят в продажу 20 января. 

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вошел в число претендентов на награду World MMA Awards в номинации "Лучший международный боец года". Кроме него в списке англичанин Майкл Биспинг, ирландец Конор Макгрегор, голландец Гегард Мусаси и полька Йоанна Енджейчик.

Девятая церемония вручения наград состоится 2 марта в Лас-Вегасе.    

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянин вошел в число претендентов на награду World MMA Awards в номинации "Лучший международный боец года".

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