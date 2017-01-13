МИНСК, 13 янв — Sputnik. Тренерский штаб борисовского футбольного клуба БАТЭ провел стажировку в немецком "Лейпциге", сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе "желто-синих".



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Тренеры лучшей белорусской команды Александр Ермакович, Алексей Бага и Александр Лисовский целую неделю следили за тренировками и товарищескими матчами "красных быков", которые сейчас находятся на сборах в португальском Лагуше. Возглавляет "Лейпциг" австрийский специалист Ральф Хазенхюттль.

"Любой подобный опыт позволяет сверить курсы с европейскими коллегами, подумать как над общей концепцией тренировочного процесса, так и над конкретными деталями, перенять какие-то упражнения", — сказал Ермакович.

По его словам, возможность работать и общаться вместе "Лейпцигом" дала "немало пищи для размышления".

Белорусы вернулись на родину накануне вечером.

"Лейпциг" в настоящее время занимает второе место в Бундеслиге. После 16 туров команда Хазентхюттля на три очка отстает от лидера "Баварии" — 36 и 39 соответственно.

Напомним, "Лейпциг" в прошлом сезоне занял второе место во Второй Бундеслиге и получил право выступать в "вышке".