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Белорусский биатлонист Чепелин занял 17-е место в спринте на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге
13.01.2017 19:30 — Новости Спорта | БелаПАН
Минск, 13 января. Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял 17-е место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Дистанцию 10 км спортсмен преодолел за 23 минуты 57,4 секунды с одним штрафным кругом (0+1). От победителя, француза Мартена Фуркада, он отстал на 1 минуту 23,2 секунды (22.34,2; без промахов).
На второй позиции австриец Юлиан Эберхард (+18,0; без промахов), на третьей — норвежец Эмил-Хегле Свендсен (+39,7; без промахов).
Сергей Бочарников занял 57-е место (+2,16,1; 1+2), Роман Елётнов — 73-е (+2.51,5; 0+4), Дмитрий Абашев — 83-е (+3.09,2; 2+1) среди 107 участников. Муж Дарьи Домрачевой Оле-Эйнар Бьорндален финишировал восьмым (+1.00,4; 0+1).
В общем зачете Кубка мира лидируют Фуркад (670 очков), немец Зимон Шемпп (410) и Антон Шипулин из России (397). Чепелин на 42-м месте (88), Елётнов — на 72-м (7), Бочарников — на 75-м (5), Максим Воробей — на 87-м (1). Бьорндален на седьмом месте (345).
14 января в Рупольдинге пройдет женский спринт на 7,5 км.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
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Минск, 13 января. Белорусский биатлонист Владимир Чепелин занял 17-е место в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Дистанцию 10 км...
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