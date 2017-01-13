БАТЭ попал в топ-20 европейских клубов по доходности в сезоне 2015/16.

В официальном докладе УЕФА сообщается, что борисовчане за указанный период времени заработали 24 миллиона евро.

В тройку лучших попали «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ» с доходами в 92, 59 и 54 миллионов евро соответственно.



