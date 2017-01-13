﻿ БАТЭ попал в топ-20 европейских клубов по доходности в сезоне 2015/16 с заработком в 24 млн евро. 21.by
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БАТЭ попал в топ-20 европейских клубов по доходности в сезоне 2015/16 с заработком в 24 млн евро

14.01.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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БАТЭ попал в топ-20 европейских клубов по доходности в сезоне 2015/16.

В официальном докладе УЕФА сообщается, что борисовчане за указанный период времени заработали 24 миллиона евро.

В тройку лучших попали «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ» с доходами в 92, 59 и 54 миллионов евро соответственно.

БАТЭ попал в топ-20 европейских клубов по доходности в сезоне 2015/16 с заработком в 24 млн евро

 

 
 
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БАТЭ попал в топ-20 европейских клубов по доходности в сезоне 2015/16.

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