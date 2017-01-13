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КХЛ. Коробов дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован

14.01.2017 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал защитника Дмитрия Коробова из-за эпизода в матче «Амур» – «Динамо» (Минск), состоявшегося 12 января 2017 года.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№24) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал защитника Дмитрия Коробова из-за эпизода в матче «Амур» – «Динамо» (Минск), состоявшегося 12 января 2017 года.

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