Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ наказал защитника Дмитрия Коробова из-за эпизода в матче «Амур» – «Динамо» (Минск), состоявшегося 12 января 2017 года.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника ХК «Динамо» Дмитрия Коробова (№24) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона 2016/2017» – Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п.1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в сообщении.