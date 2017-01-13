|
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Вест Бромвич», «Лестер» против «Челси» и другие матчи
14.01.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 21-м туре чемпионата Англии «Арсенал» проведет выездной матч с «Суонси», «Лестер» примет «Челси».
Завтра «Эвертон» сыграет с «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» – с «Ливерпулем».
Чемпионат Англии
21-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 21-м туре чемпионата Англии «Арсенал» проведет выездной матч с «Суонси», «Лестер» примет «Челси».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии