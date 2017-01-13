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Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» примет «Вест Бромвич», «Лестер» против «Челси» и другие матчи

14.01.2017 09:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 21-м туре чемпионата Англии «Арсенал» проведет выездной матч с «Суонси», «Лестер» примет «Челси». 

Завтра «Эвертон» сыграет с «Манчестер Сити», а «Манчестер Юнайтед» – с «Ливерпулем». 

Чемпионат Англии

21-й тур

Тоттенхэм – Вест Бромвич
Дата проведения
14 января, 15.30, «Уайт Харт Лейн»
превью матча онлайн статистика

 

Сандерленд – Сток Сити
Дата проведения
14 января, 18.00, «Стэдиум оф Лайт»
превью матча онлайн статистика
Суонси – Арсенал
Дата проведения
14 января, 18.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Бернли – Саутгемптон
Дата проведения
14 января, 18.00, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Халл – Борнмут
Дата проведения
14 января, 18.00, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Уотфорд – Мидлсбро
Дата проведения
14 января, 18.00, «Викарэдж Роуд»
превью матча онлайн статистика
Вест Хэм – Кристал Пэлас
Дата проведения
14 января, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Лестер – Челси
Дата проведения
14 января, 20.30, «Кинг Пауэр»
превью матча текстовый онлайн статистика
Эвертон – Манчестер Сити
Дата проведения
15 января, 16.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
15 января, 19.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
Ссылка на источник 48
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В 21-м туре чемпионата Англии «Арсенал» проведет выездной матч с «Суонси», «Лестер» примет «Челси».

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