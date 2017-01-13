Белорусский метатель молота Иван Тихон заявил о намерении участвовать в Олимпийских играх 2020 года.

– Вы — единственный из сборной, кто в минувшем сезоне завоевал медаль чемпионата Европы и Олимпиады.

– Жаль, что в номинации не было конкурентов. В легкой атлетике много талантливых спортсменов. Просто в спорте не всегда удается проявить свои лучшие качества на основных стартах сезона. Поверьте, достойные ребята в Беларуси есть!

К сожалению, их результаты пока оставляют желать лучшего. В этом году они не показали высокие показатели. А будущее, считаю, у нас хорошее. Пройдет некоторое время, и вы услышите новые имена и фамилии.

Знаете, я живу легкой атлетикой, наблюдаю за молодым поколением. Возможно, с их мировоззрением я не всегда согласен, но вижу, что талантливых легкоатлетов очень много. Я действительно переживаю за этот вид спорта. Мне бы хотелось, чтобы за сборную Беларуси выступало больше людей, количество медалей возрастало, и чтобы они радовали болельщиков.

– Допускаете ли возможность участия в следующих Олимпийских играх?

– А отчего же не допускать! Если бы я хотел завершить карьеру, то я бы вышел к журналистам после Рио и сказал: «Ребята, это последняя моя медаль. Завтра я начинаю новую жизнь».

В Бразилии реализовал не весь свой потенциал. Были некоторые недочеты. Есть возможность их устранить. Я настроен серьезно работать. Если мои результаты окажутся конкурентоспособными на мировой арене и позволят бороться за золотую медаль, то с удовольствием поеду в Токио, чтобы продемонстрировать всему миру то, чему я посвятил всю жизнь.

– У команды есть будущее?

– Оно есть всегда. Наша легкая атлетика имеет большие традиции, огромную историю. Сейчас своими результатами мы это только подтверждаем. В будущем сомневаться нельзя.

– Назвать фамилии можете?

– Разумеется, это те, кто уже завоевывал медали, — Марина Арзамасова, Алина Талай, Ольга Мазуренок. Есть еще молодежь, которая меня поразила своими взглядами на жизнь и спорт. Думаю, их ждет хорошее будущее. В Беларуси есть все возможности для прогресса, – сказал Тихон.