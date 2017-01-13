﻿ Гильем Балаге: «Манчестер Сити», «МЮ» и «Челси» готовы подписать Месси, если он покинет «Барселону». 21.by
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Гильем Балаге: «Манчестер Сити», «МЮ» и «Челси» готовы подписать Месси, если он покинет «Барселону»

14.01.2017 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный испанский журналист Гильем Балаге рассказал о том, какие клубы будут заинтересованы в трансфере форварда Лионеля Месси, если он не продлит контракт с «Барселоной».

«Барселона» хочет сесть и обсудить ситуацию не спеша. Тут важно выбрать момент. Контракт Месси рассчитан до лета 2018 года.

В клубе заявляли, что хотят продлить контракт с Месси в первой трети 2017 года. Но они говорят, что нужно подходить к этому вопросу с осторожностью.

Это позволяет предположить, что «Барселоне» не хватает финансовой мощи для продления контрактов с Месси и Иньестой на том уровне, которого они заслуживают. Подобных заявлений не было слышно, когда «Реал» вел переговоры с Роналду о новом контракте.

Я думаю, Месси продлит контракт, но есть много вещей, которые оставляют вопрос открытым. Конечно, главные футбольные клубы мира следят за ситуацией.

Гвардиола твердит, что Месси должен завершить карьеру в Каталонии, но я знаю, что «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» посылают аргентинцу сообщения со словами: «Мы готовы, если ты когда-нибудь надумаешь покинуть «Барселону», – заявил Балаге.

 

 
 
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Известный испанский журналист Гильем Балаге рассказал о том, какие клубы будут заинтересованы в трансфере форварда Лионеля Месси, если он не продлит контракт с...

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