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Из шести белорусских теннисистов в основную сетку открытого чемпионата Австралии вышла только Александра Саснович

14.01.2017 12:24 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 14 января. Из шести белорусских теннисистов, заявившихся в квалификацию открытого чемпионата Австралии, в основную сетку вышла только Александра Саснович (116-е место в рейтинге ВТА).

В первом круге она выиграла у японки Рико Саваянаги (201) — 2:6, 6:2, 6:2, во втором — у Паулы-Кристины Гонсалвеш из Бразилии (170) — 4:6, 6:1, 6:3, в третьем — у китаянки Фанчжоу Лу (141) — 6:4, 6:0.

Саснович второй год подряд выступит в основном раунде Australian Open. В сезоне-2016 она дошла до второго круга, где проиграла пятой ракетке мира Марии Шараповой (Россия).

Арина Соболенко (146) в первом круге квалификации победила Ипек Сойлу из Турции (158) — 6:2, 6:1, а во втором была слабее будущей соперницы Саснович Фанчжоу Лу — 5:7, 6:3, 4:6.

Вера Лапко (326) выиграла на старте у болгарки Элицы Костовой (133) — 6:1, 5:7, 8:6, а затем проиграла Онс Жабёр из Туниса (174) — 5:7, 6:3, 3:6.

Ольга Говорцова (173) выбыла в первом отборочном круге, уступив румынке Михаэле Бузарнеску (541) — 5:7, 7:5, 2:6.

В мужской квалификации Владимир Игнатик (191) выиграл у японца Хироки Мория (181) — 6:4, 2:6, 3:6 и проиграл Вашеку Поспишилу из Канады (131) — 3:6, 6:3, 6:4.

Илья Ивашко (177) в первом круге был слабее американца Раджива Рама (132) — 4:6, 4:6.
Дмитрий Власов, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 14 января. Из шести белорусских теннисистов, заявившихся в квалификацию открытого чемпионата Австралии, в основную сетку вышла только Александра Саснович...

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